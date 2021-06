Vin Diesel taquine la comédie musicale Fast and Furious : je meurs d’envie de le faire

F9 a apporté le Rapide et furieux franchise certains de ses moments les plus étranges à ce jour, mais les choses pourraient devenir encore plus folles si Vin Diesel réalise son souhait de jouer dans un spin-off musical. Maintenant neuf films dans la série, la franchise est plus populaire que jamais avec F9 sortie à grand succès au box-office ce week-end. La série se terminera avec le onzième opus, mais des retombées potentielles peuvent toujours maintenir la franchise en vie.

La semaine dernière, Diesel est apparu en tant qu’invité sur Le spectacle de Kelly Clarkson pour aider à promouvoir la sortie de F9 ce week-end. Discutant de ce qui pourrait suivre la série, Clarkson a demandé à Diesel s’il serait prêt à faire un Rapide et furieux musical. La suggestion était peut-être une plaisanterie, mais il s’avère que Diesel a attendu toute sa vie pour faire une comédie musicale, alors il sauterait sur l’occasion. Il a également révélé qu’il était sur le point de faire Les gars et les poupées avec Steven Spielberg, mais ça n’a pas marché.

« Eh bien, je meurs d’envie de faire une comédie musicale. J’ai rêvé de faire une comédie musicale toute ma vie. J’étais sur le point de le faire Les gars et les poupées avec Steven Spielberg, mais nous avons fini par ne pas le faire. Mais je meurs d’envie de faire une comédie musicale… Pendant très longtemps, j’ai pensé que le rôle de Nathan Detroit dans Les gars et les poupées serait très intéressant à réorganiser, celui dans lequel Frank Sinatra a joué Les gars et les poupées. »

Étant donné que la plupart des fans le connaissent grâce à des films comme le Rapide et furieux série, le nom de Diesel ne vient pas à l’esprit tout de suite lorsque l’on pense aux comédies musicales. Même ainsi, c’est depuis longtemps un rêve de Diesel, et il garde toujours l’espoir d’y arriver un jour. Heureusement, il explique que sa famille soutient ses efforts à chaque étape du processus.

« Ma famille est artistique, et j’ai la chance d’avoir ça et j’ai la chance d’être dans une famille de soutien qui a soutenu ces rêves fous. J’encouragerais tout le monde à – rêver d’abord, rêver d’abord – mais à soutenir les gens qui veux sortir des sentiers battus et rêver à quelque chose d’impossible parce qu’il y a une grande beauté là-dedans. »

Le plan pour le reste du Rapide et furieux la franchise semble être établie. Les dixième et onzième films seront tournés dos à dos, ce dernier étant prévu pour clôturer la série principale. Même ainsi, cela ne signifie pas que le rêve de Diesel de faire une comédie musicale est impossible, car les films dérivés ne sont pas hors de question. vin Diesel a même récemment confirmé qu’il serait disposé à poursuivre l’histoire de Dom Toretto dans un spin-off se concentrant spécifiquement sur son personnage. Si cela arrive, pourquoi ne pas en faire une comédie musicale ?

F9 est réalisé par Justin Lin. Avec Diesel, le casting comprend Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris « Ludacris » Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Michael Rooker, Helen Mirren, Kurt Russell et Charlize Theron. John Cena fait également ses débuts dans la franchise en tant que frère du personnage de Vin Diesel, un choix de casting qui, selon lui, lui a été suggéré par Paul Walker d’une manière ou d’une autre.

Les gens aux États-Unis peuvent maintenant regarder F9 après sa première en salles ce week-end. Le lancement réussi du film a conduit les acteurs à déclarer que les salles de cinéma sont de retour, notant l’excellente participation à F9. Si F10 et F11 les deux finissent par marquer de gros points au box-office également, nous aurons plus probablement qu’improbable certaines de ces retombées potentielles dont Diesel parlait. Cette nouvelle nous vient du Kelly Clarkson Show.

Sujets : Fast and Furious