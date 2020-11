Vin Diesel reviendra dans Bloodshot 2

Vin Diesel reviendrait pour Injecté de sang 2, même si la sortie du film dans les salles cette année était loin d’être idéale. Première à la mi-mars 2020, Injecté de sang a été l’un des premiers grands titres à être victime de la fermeture nationale. Alors que de nombreux cinémas ont commencé à fermer leurs portes, Sony a fini par rendre le film disponible numériquement à la demande moins de deux semaines après sa première en salles.

Alors que le moment malheureux de la première de Bloodshot a contribué à une perte de bénéfices au box-office, les plans avancent toujours sur une suite. Dan Mintz, PDG de la société mère de Valiant Comics, DMG Entertainment, a récemment déclaré à CBR qu’ils considéraient toujours le film comme un grand succès, suggérant qu’il ne s’agissait que de regarder au-delà du nombre de billets de cinéma vendus.

« Je pense [Bloodshot] a très bien réussi à cet égard, beaucoup de gens l’ont vu et cela a très bien fonctionné dans le déploiement post-sortie, mais vous ne pouvez pas utiliser le même processus d’évaluation, pré-COVID, pour cela. [Are] vin Diesel et tous ces gens vont continuer? Oui, parce qu’il a si bien fonctionné et que la réponse a été si bonne, c’est simplement que la réponse a été dans un environnement non transparent, par opposition à un environnement transparent comme les numéros de guichet. «

Réalisé par David SF Wilson et écrit par Jeff Wadlow et Eric Heisserer, Injecté de sang est basé sur le personnage Valiant Comics du même nom. Il suit un Marine tué au combat, pour être ressuscité avec des superpuissances par une organisation espérant l’utiliser comme une arme. Vin Diesel joue le rôle principal, le film mettant également en vedette Sam Heughan, Eiza Gonzalez, Toby Kebbell, Guy Pearce et Lamorne Morris.

Comme Mintz ne mentionne que Diesel, il n’est pas clair si Wilson sera de retour dans le fauteuil du réalisateur, ou quels autres acteurs de l’original Injecté de sang pourrait être de retour pour reprendre leurs rôles. En suggérant vaguement que «tous ces gens» reviendront avec Diesel, il semble prometteur que la plupart sinon tous les acteurs majeurs du premier film seront de retour dans une certaine mesure. Cela ressemble aussi à Injecté de sang 2 est dans les premiers stades de la préproduction, de sorte que l’on ne sait pas non plus quand le film pourrait commencer le tournage ou quand il pourrait sortir.

Sony et DMG Entertainment voient de grandes promesses Injecté de sangle futur du film, car le film était destiné à lancer un nouvel univers cinématographique mettant en vedette des personnages de Valiant Comics. Avec un Injecté de sang suite, il y a des plans préliminaires pour un film basé sur la série de bandes dessinées Présage. Cette série suit un groupe d’adolescents bannis dotés de super pouvoirs connus sous le nom de Harbingers, et le titre est l’une des bandes dessinées les plus vendues publiées par Valiant. En 2019, Paramount Pictures a acquis les droits du film, ce qui rend le potentiel d’un Présage et Injecté de sang crossover peu clair.

Avec un peu de chance, au moment Injecté de sang 2 arrive, il pourra profiter d’un bon run au box-office. Pour l’instant, vous pouvez consulter l’original Injecté de sang sur les services Blu-ray et vidéo à la demande. Cette nouvelle nous vient de CBR.

