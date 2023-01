Vin Diesel révèle le premier aperçu de Dominic Toretto dans Fast X, la bande-annonce fera ses débuts le mois prochain

Rapide et furieux plomb vin Diesel a révélé notre premier regard sur le retour de Dominic Toretto dans la suite à venir, X rapide. S’adressant aux médias sociaux pour montrer l’image, qui trouve Dom donnant l’un de ses regards classiques de sérieux et portant une chemise avec son nom dessus (juste au cas où vous pensiez que c’était simplement un cliché de Diesel qui passe sa journée), l’acteur a également confirmé que la première bande-annonce de X rapide sera «lancé le mois prochain…» Découvrez ce dernier regard sur X rapide sous.





X rapide retrouvera Dominic Toretto et sa famille face au cerveau criminel et cyberterroriste de Charlize Theron, Cipher. Seulement cette fois, elle a un partenaire dans le crime sous la forme de Dante, joué par Aquaman star Jason Momoa, avec le duo causant sans aucun doute toutes sortes de chaos pour Dom et son équipage bien-aimé de criminels devenus agents secrets.

Des détails plus spécifiques concernant le rôle de Momoa dans la procédure restent un mystère pour le moment, mais l’acteur a révélé que Dante sera un type de méchant quelque peu différent de ce à quoi le public s’attend. Décrivant Dante comme « sadique et androgyne », Momoa a passé le meilleur moment de sa vie dans le cadre du Rapide et furieux famille.

« Je peux enfin être le méchant. J’ai été le gentil pendant un moment. Il est très sadique et androgyne et c’est un peu un paon… Il a beaucoup de problèmes, ce type. Il a certainement des problèmes de papa. « , a révélé Momoa avant d’expliquer pourquoi il était attiré par le fait de jouer un personnage si différent de ses précédentes sorties sur grand et petit écran. « Ça a été dur parce que les gens pensent toujours que je suis juste ce mec qui joue [macho characters], » il expliqua. « Mais je veux être ému, je veux quelque chose de nouveau. Les choses changent, et même les rôles de méchants que je joue maintenant sont excentriques. »





Fast X devrait débarquer en salles en mai

Jusqu’à présent, lors de sa production, X rapide a défrayé la chronique pour toutes les mauvaises raisons. Le réalisateur de retour Justin Lin s’est soudainement éloigné de la suite en avril 2022 à la suite d’un « désaccord majeur » avec Diesel. Après que Diesel soit arrivé à une réunion avec des notes, quelque chose dont Justin Lin était extrêmement mécontent, un drame s’en est suivi, la réunion se terminant apparemment par « une porte claquée ». Des sources à l’époque ont déclaré que « Justin en a finalement eu assez et a dit: ‘Ce film ne vaut pas ma santé mentale.' »

X rapide est également sur la bonne voie pour être l’un des films les plus chers de tous les temps grâce à « de nombreux éléments de rupture de budget », y compris « l’augmentation des salaires de la star de la série Vin Diesel et du reste de la distribution de l’ensemble de la franchise, des augmentations générales des coûts de production causées par l’inflation mondiale et les frais pour les exigences de test pandémique imposées par les protocoles de sécurité COVID-19.

Ce casting comprend des personnalités telles que Vin Diesel, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Jason Momoa, John Cena, Brie Larson, Tyrese Gibson, Chris « Ludacris » Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Scott Eastwood, Michael Rooker, Daniela Melchior, Alan Ritchson, Cardi B, Helen Mirren, Rita Moreno et Charlize Theron. Pas étonnant X rapide a tant coûté.

Réalisé par Louis Leterrier, X rapide est prévu pour être publié aux États-Unis le 19 mai 2023, par Universal Pictures, avec un autre Rapide et furieux suite, probablement intitulée XI rapidedont la sortie est prévue en février 2024.