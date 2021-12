Vin Diesel rend hommage à Paul Walker à l’occasion de l’anniversaire de sa mort

Vin Diesel a rendu un hommage émouvant à feu Paul Walker à l’occasion de l’anniversaire de sa mort, après avoir partagé une photo de leurs deux filles le jour du mariage de Meadow Walker.

Hier marquait le huitième anniversaire de la Rapide et furieux La star est décédée tragiquement dans un accident de voiture à l’âge de 40 ans.

Son ancienne co-star Vin Diesel – de son vrai nom Mark Sinclair – s’est rendue sur Instagram pour se souvenir de son ami, partageant une anecdote sur leur temps à filmer la franchise ensemble.

Crédit : Universal Pictures

L’homme de 54 ans a écrit : « Tant de choses à vous dire… Je me souviens de ce jour où vous et moi tournions cette scène dans F4 où nous mangions de la nourriture chinoise et nous avions une scène de combat entre frères qui s’est terminée par vous en disant « Letty voulait juste que tu rentres à la maison Dom… »

« Quand nous avons fini de filmer ce jour-là, vous êtes entré dans ma caravane et vous avez demandé : à quoi pensez-vous ? Tu savais toujours quand j’avais quelque chose à l’esprit. Haha.

« Je vous ai dit que j’étais sur le point d’avoir un bébé et que je ne savais pas à quoi m’attendre à l’hôpital où je me rendais après le travail.

« Je n’oublierai jamais ce que tu m’as dit… tu as dit que beaucoup de durs te diront d’attendre à l’extérieur de la salle d’accouchement, mais c’est faux. Allez-y, coupez le cordon ombilical et ce sera le plus beau jour de votre vie.

« Vous, bien sûr, parliez par expérience, ayant déjà un ange à vous. Cela fait huit ans aujourd’hui… et il ne se passe pas un jour sans que je réfléchisse à la fraternité que nous avons eu la chance d’avoir… mais vous le savez.

« Les tragédies de la vie sont toujours suivies des bénédictions de la vie si vous restez ouvert et avez la foi. »

Le message était accompagné d’une photo de Meadow, 23 ans, et de la fille de 13 ans de Vin Diesel, Hania Riley Sinclair.

Crédit : Instagram/Meadow Walker

L’acteur, qui a récemment conduit Meadow dans l’allée alors qu’elle se mariait, a poursuivi: « Regardez cette photo Pablo, elle vous fera sourire. Le même ange pour lequel vous m’avez aidé à me préparer de la plus belle des manières avec vos conseils fraternels est le même ange que précieux Meadow a demandé pour être sa demoiselle d’honneur.

« Comment aurais-je pu le savoir sur le tournage de 2008 ? Rapide… mais peut-être que vous l’avez fait. Tu me manques. Mes enfants me disent toujours que l’oncle Paul est avec toi papa, toujours… et je sais au fond de moi qu’ils ont raison. Tu me manques Pablo… »