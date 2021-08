Vin Diesel présente un aperçu de la coupe du réalisateur de «F9»

Le réalisateur Justin Lin est sur le point d’augmenter la dose d’excitation et d’adrénaline de la saga de « Fast and Furious » avec une nouvelle bande-annonce de son « director’s cut » pour « F9 », le dernier volet de la franchise, qui se prépare pour son lancement en formats maison le 7 septembre en numérique et le 21 septembre en format physique, présentant des scènes supplémentaires à celles que l’on pouvait voir dans les salles.

Dans une nouvelle vidéo des coulisses, l’acteur et producteur du film Vin Diesel anticipe l’arrivée de ce nouveau « director’s cut », qui aura également du matériel supplémentaire dans lequel « Plus d’ADN » de la franchise est présenté que ses fans pouvait imaginer avant.

« F9 était si spécial d’en faire partie pour tant de raisons. L’une des principales raisons était que cela a ramené notre frère et réalisateur, Justin Lin, dans la franchise « , a déclaré Diesel, faisant référence au réalisateur derrière » Tokyo Drift « , ainsi qu’aux premier, cinquième et sixième volets de la saga. .

Justin remplit notre saga d’une manière que personne ne pourrait imaginer. C’est pourquoi la coupe du réalisateur de F9 a plus d’ADN de franchise que tout ce que vous avez vu auparavant.

Le « director’s cut » de « F9 » a une durée de 2 heures et 29 minutes. Sa sortie comprendra également le montage commercial de 2 heures 22 minutes qui a été présenté en salles, en plus d’inclure la sélection de prises ratées lors du tournage, une vidéo sur une journée de tournage avec Justin Lin, John Cena, des commentaires de Lin sur la cassette et quelques vidéos spéciales sur son développement, dont une sur le mouvement « Justice For Han ».

« F9 » présente des performances de Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris « Ludacris » Bridges, John Cena, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Sung Kang, Helen Mirren, Kurt Russell et Charlize Theron. Il est actuellement disponible à la location via les services de « Vidéo à la demande ».