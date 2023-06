Vin Diesel monte en régime pour un tour de White-Knuckle dans Fast & Furious 11

vin Dieselle visage indomptable de la franchise Fast & Furious, se prépare à emmener les fans sur un chemin audacieux et, comme il le décrit, « effrayant » avec le prochain Fast & Furious 11. Après avoir terminé sa tournée de presse pour X rapideDiesel a partagé ses idées sur ses efforts créatifs pour le 11e volet de cette série d’action emblématique.

S’exprimant franchement sur Instagram aux côtés de Sung Kang, un autre pilier de la franchise, Diesel a révélé comment ils avaient méticuleusement examiné les commentaires de Fast X. Depuis les côtes ensoleillées des îles Caïmans, le duo s’est plongé dans l’euphorie de ce que Diesel appelle leur » dojo créatif ». Les commentaires des fans sont une priorité absolue pour Diesel, en particulier à la lumière de la réception controversée que Fast X a reçue.

« Tellement d’inspiration et de temps pour réfléchir. Et pour parler et s’entraîner [Fast X: Part 2] et pour revérifier tous les aspects qui doivent être atteints, et ce genre de chemin effrayant que nous suivons pour la partie 2 pour Fast X.