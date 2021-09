Vin Diesel Hypes Riddick 4: Furya est peut-être plus proche que vous ne le pensez

Il y a peut-être du nouveau Riddick dans le futur proche. Après avoir joué dans trois Riddick films jusqu’à présent, Vin Diesel taquine depuis longtemps un quatrième film de suivi. À un moment donné, il a annoncé que la suite s’appellerait Furya et que le plan était d’opter pour une cote R. L’acteur a fait équipe avec le scénariste-réalisateur David Twohy en 2016 pour faire avancer le projet, et en 2019, Diesel a déclaré que le scénario avait finalement été soumis.

Les mises à jour ont été pour la plupart rares sur le plan Riddick 4, alias Furya. Maintenant, Vin Diesel semble taquiner une grande mise à jour sur la suite ou un similaire Riddick projet. Sur Instagram, Diesel a posté une image de lui-même dans le rôle de Riddick d’un film précédent. Dans la légende, l’acteur a écrit de manière énigmatique : « Une réunion incroyable aujourd’hui, merci à l’équipe, vous savez qui vous êtes… Disons simplement [Furya may be] plus près que vous ne le pensez. #Riddick »

Ce que nous pouvons en déduire ici, c’est que vin Diesel eu une sorte de réunion importante concernant le Riddick la franchise. Taquiner ça Furya arrive bientôt, il semblerait également que Diesel suggère que Riddick 4 a enfin une mise à jour majeure. Nous devrons simplement attendre des informations supplémentaires pour voir ce que fait Diesel ici, mais il semble clair qu’il travaille sur quelque chose Riddick en relation.

C’est un rôle que Vin Diesel joue maintenant depuis plus de deux décennies. Il a fait ses débuts en tant que personnage dans les années 2000 Pas de noir, un film qui a contribué à faire de Diesel une véritable star hollywoodienne. Il est revenu pour la suite à succès Les Chroniques de Riddick en 2004, et bien que sa carrière continue de monter en flèche avec d’autres rôles principaux, Diesel revient dans la franchise en jouant dans Riddick en 2013. Près d’une décennie après ce dernier film, il n’y a toujours pas d’amour perdu pour la série de Vin Diesel.

En juin, Vin Diesel a proposé un autre teasing sur Riddick 4: Furya. Lors d’une interview avec GamesRadar, Diesel a déclaré : « [Director] David Twohy, il a écrit un excellent scénario. C’est juste une question de timing quand on a l’opportunité de tourner ça. Mais je crois que nous tournons ça en Australie. Et ce serait le quatrième chapitre de cette série, ce qui serait génial. »

Il a ajouté : « Nous avons eu beaucoup de succès avec [the video game adaptation] Évadez-vous de Butcher Bay. On dirait qu’il y a une éternité maintenant. Mais, j’imagine que nous profiterions de l’espace de jeu et ajouterions un chapitre supplémentaire, mais certainement, le [movie’s] le script est déjà écrit. Il est donc prudent de dire que nous nous dirigeons vers le tournage du quatrième chapitre de Riddick. »

En regardant ces commentaires, se pourrait-il que Vin Diesel ait enfin obtenu le feu vert pour commencer la production le Riddick 4? C’est difficile à dire avec certitude à ce stade, mais quelles que soient les nouvelles qu’il reçoive, Diesel est clairement assez excité par ce qui va arriver. Espérons qu’une annonce officielle pour Riddick 4 : Furya est à venir.

Pendant ce temps, Vin Diesel continue de jouer dans le Rapide furieux séries. Il a confirmé que les deux derniers films commenceront à tourner en janvier, marquant le début de la fin de l’histoire de Dom Toretto. Même ainsi, il a dit qu’il serait heureux de revenir pour un Rapide furieux comédie musicale, alors peut-être ne savons-nous jamais vraiment ce qui va arriver ensuite de l’acteur.

