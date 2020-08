Vin Diesel fuyant les «méchants» de l’accélération électrique!?

“Fast and the Furious”, version accélère électrique? Pas vraiment… Ce que nous avons ici, c’est l’acteur vin Diesel, peut-être mieux connu sous le nom de Dominic Toretto, impeccablement habillé dans un bar élégant … chantant!? Que se passe-t-il ici, de toute façon?

La scène finit par se développer et prendre des contours plus similaires à un film de James Bond, quand on se rend compte que Vin Diesel doit être une sorte d’espion.

Espion à la recherche d’un stylo qui vole, discrètement, dans la poche d’un homme au bar – le «méchant», non? L’évasion du bar avec le stylo finit par aboutir à une sortie magnifique … par la fenêtre, où il trouve son véhicule d’évasion.

Non, ce n’est pas un chargeur avec un moteur plus gros que la voiture. C’est vraiment un Yadea G5 – nous ne la connaissions pas non plus -, l’accélérateur électrique ou scooter fleuron de cette marque chinoise, avec jusqu’à 3100 W de puissance – ça ressemble beaucoup, mais c’est juste… 4 CV Plus intéressant est le fait qu’il est livré avec une batterie au graphène et non au lithium-ion, qui peut être chargée à 80% de sa capacité en une heure seulement.

Eh bien… à la fin, il ne manquait pas de référence au film Batman Begins (2005) de Christopher Nolan – oui, écoutez attentivement …

À propos de “Vous vous en souvenez?”. C’est l’élément d’Automobile Reason dédié aux modèles et versions qui se sont en quelque sorte démarqués. Nous aimons nous souvenir des machines qui nous faisaient autrefois rêver. Embarquez avec nous pour ce voyage dans le temps ici à Razão Automóvel.

