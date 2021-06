Vin Diesel explique enfin Dwayne Johnson Feud

On parle depuis de nombreuses années d’une querelle en cours entre Vin Diesel et Dwayne Johnson et enfin nous avons un peu de contexte. D’un côté, devrions-nous ajouter.

Disposons un peu mieux les choses pour ceux qui ne sont pas au courant. Ainsi, Johnson est d’abord apparu sous le nom de Luke Hobbs dans Fast Five et plus tard a appelé un anonyme Rapide 8 co-star masculine un « cul de bonbons ». Il n’a jamais été précisé à qui la diatribe était destinée, mais bien sûr, les gens ont rapidement affirmé qu’il visait Diesel.

Vin Diesel. Crédit : PA

Postant sur les réseaux sociaux, l’ancien lutteur de 49 ans a écrit : « Certains [male co-stars] se comportent comme des hommes debout et de vrais professionnels, tandis que d’autres ne le font pas. Ceux qui ne le font pas sont trop de merde pour faire quoi que ce soit de toute façon. Candy culs. »

Il a ensuite ajouté: « Quand vous regardez ce film en avril prochain et qu’il semble que je ne joue pas dans certaines de ces scènes et que mon sang bouillonne légitimement, vous avez raison. » Aïe.

Avance rapide jusqu’à maintenant et Diesel a profité de l’occasion pour expliquer ce qui se passait réellement (dans ses propres mots) et a déclaré à Men’s Health: « Mon approche à l’époque était beaucoup d’amour dur pour aider à obtenir cette performance là où elle était nécessaire être. »

Crédit : Universal Pictures

Il a poursuivi: « En tant que producteur de dire, d’accord, nous allons prendre Dwayne Johnson, qui est associé à la lutte, et nous allons forcer ce monde cinématographique, les membres du public, à considérer son personnage comme quelqu’un qu’ils ne ‘ Je sais que Hobbs vous frappe comme une tonne de briques.

« C’est quelque chose dont je suis fier, cette esthétique. Cela a demandé beaucoup de travail. Nous devions y arriver et parfois, à cette époque, je pouvais donner beaucoup d’amour dur. Pas Felliniesque, mais je ferais tout ce que je j’aurais à faire pour obtenir des performances dans tout ce que je produis. »

Il semblait que le bœuf touchait à sa fin après que Johnson ait posté un message vidéo de lui au gymnase (où d’autre?) Dans lequel il remercie les fans d’avoir fait Hobbs & Shaw un succès – avec un clin d’œil à son compatriote mâle alpha, Diesel.

Je parie que c’était délicat pour lui.

Dwayne Johnson. Crédit : PA

Avec des flaques de sueur dégoulinant de son visage, l’acteur a déclaré: « Je veux juste vous dire merci les gars tellement, tellement.

« Vous avez officiellement fait Hobbs & Shaw non seulement un énorme succès mondial – puisque nous venons de franchir 750 millions de dollars au box-office mondial – mais aussi, vous avez contribué à permettre une construction et une expansion du Rapide et furieux univers. »

Après avoir remercié Universal Studios, ainsi que les acteurs et les membres de l’équipe, il ajoute : « Enfin, mais non des moindres, je tiens à remercier le frère Vin pour votre soutien à Hobbs & Shaw.

« J’ai vu votre message, et je l’apprécie… Quelle course folle cela a été [since] Il y a 10 ans, quand vous et moi avons parlé et que vous m’avez invité dans le Rapide furieux famille.

« Je suis reconnaissant pour cette invitation. Et comme vous le savez, mon objectif a toujours été, toutes ces années, d’entrer dans le Rapide furieux monde et aider à élever la franchise de toutes les manières possibles…