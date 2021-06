Vin Diesel est-il prêt à faire de « Fast and Furious » une comédie musicale ?

Il ne reste plus que deux épisodes pour que la saga principale de « Fast and Furious » arrive enfin à sa conclusion, mais cela ne veut pas dire qu’il s’agit de la conclusion définitive de la franchise, qui est restée en vigueur devant le public pendant près de 20 ans. .

Vin Diesel, qui en plus d’agir dans ces films est le producteur, a commenté dans diverses interviews lors de la promotion de « F9 », le dernier volet de la saga, que « rien n’est hors de question » quand il s’agit de nouveautés idées qui peuvent être utilisées dans vos nouvelles livraisons.

Cependant, une récente apparition dans « The Kelly Clarkson Show » a révélé que Diesel souhaitait transformer « Fast and Furious » en comédie musicale. Oui, une comédie musicale. « Eh bien, je meurs d’envie de faire une comédie musicale », a commenté Diesel. « J’ai rêvé de faire une comédie musicale toute ma vie. Je suis passé très près de faire ‘Guys and Dolls’ avec Steven Spielberg, mais on a fini par ne pas le faire. »

Vin Diesel a révélé qu’il considérait depuis longtemps que jouer Nathan Detroit dans « Guys and Dolls » serait un « rôle intéressant à renouveler », sachant qu’il s’agit d’un rôle associé à l’interprétation du chanteur Frank Sinatra.

Alors que l’idée d’une comédie musicale proprement inspirée de la saga « Fast and Furious » semble bien trop improbable, le désir de Vin Diesel d’un projet lié à la musique semble réel. Après tout, l’acteur a sorti l’année dernière un morceau intitulé « Feel Like I Do », précédé de « Days Are Gone ».

« Depuis longtemps, j’ai promis de sortir de la musique. Encouragé par vous à sortir de ma zone de confort. Merci de croire en moi. Comme toujours, j’espère vous rendre fier », a écrit Vin Diesel dans une déclaration adressée à ses fans après la sortie de sa première chanson.