Vin Diesel dit que Meadow Walker est la première personne à lui souhaiter une bonne fête des pères

Le lien de Vin Diesel avec la fille de Paul Walker, Meadow, est tellement fort que non seulement il était la personne qui l’accompagnait dans l’allée lors de son mariage récemment, mais qu’elle était également la première personne à lui souhaiter une joyeuse fête des pères chaque année.

Prairie récemment a noué le lien avec l’acteur Louis Thornton-Allan, après avoir partagé des séquences vidéo et des photos de leur grand jour sur les réseaux sociaux.

En un clin d’œil, on pouvait voir la mariée se faire promener dans l’allée par son Vin Diesel, qui portait un costume bleu clair et des lunettes de soleil.

La star a ajouté : « Elle est la première personne le jour de la fête des pères à me souhaiter une bonne fête des pères. »

Il a continué: « La voir avec mes enfants est une des plus belles choses. Il y a des moments où je la vois jouer avec Pauline, et ça va me frapper si profondément parce que je ne peux qu’imaginer ce que mon frère voit quand il voit ça.