Vin Diesel dit que la bande-annonce de Fast X arrive au début de 2023

Il reste deux versements du Rapide furieux franchise, et la production se poursuit à merveille sur X rapide. L’avant-dernier film avant la fin de la série de films avec Rapide et furieux 11, X rapide devrait sortir en mai. Cela sera suivi par le film final clôturant l’histoire en 2024.





Lors de la fabrication, vin Diesel a offert aux fans de nombreuses taquineries sur ce qui les attend. Nous savons que de nombreux acteurs majeurs de la franchise reviendront pour les films finaux, et cela inclut l’annonce précédente que Jordana Brewster reviendrait en tant que sœur de Dom, Mia Toretto. Sur Instagram, Diesel vient de publier une nouvelle image de l’ensemble de lui-même et Brewster se réunissant, et dans la légende, il promet que la bande-annonce arrivera dans les deux prochains mois.

La légende du message se lit comme suit : « Sur la photo du plateau… frère sœur. À moins de 2 mois du X rapide lancement de la bande-annonce !!! »

« OUI », répond Brewster dans la section des commentaires.

« Quand le F10 le script est entré, il excluait Mia Toretto… J’étais tellement déçu que je ne voyais pas comment je pourrais continuer », avait précédemment déclaré Diesel à propos de l’implication de Brewster dans X rapide, révélant qu’il s’est assuré que le script a été réécrit pour l’inclure. « Après tout, je n’allais pas en faire un autre Vite à moins que Brian ne soit de retour Quatre… Je n’ai pas besoin de vous rappeler les pétitions que vous avez envoyées au studio pour le retour de Letty à la fin de Cinq. »





La famille est de retour

D’autres réunions arrivent X rapide. Bien sûr, John Cena sera de retour en tant que frère de Toretto, Jakob, après ses débuts dans F9. Pendant ce temps, un grand nombre de nouveaux arrivants rejoignent la franchise dans X rapide ainsi, et cela inclut un autre nouvel ajout au clan Toretto. Rita Moreno a été choisie pour jouer Abuela Toretto, la grand-mère de Dom, Jakob et Mia. Les autres nouvelles stars incluent Jason Momoa, Brie Larsen, Daniela Melchior et Alan Ritchson. Les stars de retour incluent Jason Statham, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris « Ludacris » Bridges, Nathalie Emmanuel, Cardi B, Charlize Theron, Sung Kang, et plus encore.

Louis Leterrier réalise X rapide après que Justin Lin ait quitté le projet au début de la production. Lin et Dan Mazeau ont écrit le scénario. Le film est livré avec un gros budget d’environ 340 millions de dollars, nous pouvons donc nous attendre à de grandes choses de la part des acteurs et de l’équipe avec X rapide. Il est clair qu’Universal veut que ce trajet se termine en beauté.

X rapide sortira en salles le 19 mai 2023.