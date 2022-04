Vin Diesel dévoile le titre officiel de Fast & Furious 10 alors que la production commence sur l’avant-dernier film

Légendaire Rapide furieux L’acteur Vin Diesel a dévoilé le prochain titre du dixième volet de la série.

Le film sera officiellement nommé X rapide et la production a démarré sur le chapitre bien nommé aujourd’hui (20 avril).

Diesel, qui fait également le doublage de Groot de Gardiens de la Galaxie, s’est rendu sur Instagram pour faire l’annonce.

Il a légendé la photo, qui a révélé le titre du prochain film : « Day one… »

X rapide sera l’avant-dernier film de la série. La saga cinématographique s’étend sur plus de deux décennies maintenant et ce dernier opus devrait sortir le 19 mai 2023.

Le réalisateur Justin Lin, qui a réalisé Fast and Furious : Tokyo Drift, Fast & Furious, Fast Five, Fast & Furious 6 et celui de l’année dernière F9, reviendra pour diriger le dixième chapitre.

Vin Diesel s’est également rendu sur Instagram pour féliciter le casting qui le rejoindra pour clôturer le Rapide furieux séries.

Il a dit: « C’est très intense, bien que Dieu ait apporté un talent si incroyable pour m’aider à compléter cette mythologie, je ne peux pas m’empêcher de me souvenir… vous avez tous fait partie de ce voyage. »

Il a ajouté: « Il y a des anges qui viennent dans cette mythologie qui vous feront tous sourire. »

Les nouveaux ajouts confirmés pour faire partie de la franchise incluent Brie Larson, Daniela Melchior et Jason Momoa, dont le dernier devrait jouer l’antagoniste du film.

Un acteur qui ne reviendra pas dans la série de films est Dwayne Johnson, qui a clairement exprimé ses sentiments à propos de la série de films l’année dernière.

Diesel a abordé le problème entre lui et Johnson dans une interview pour Men’s Health.

Il a déclaré: «Je pourrais donner beaucoup d’amour dur.

« Pas felliniensque, mais je ferais tout ce que je devrais faire pour obtenir des performances dans tout ce que je produis. »

Interrogé sur les commentaires, Johnson n’a pas mâché ses mots.

Dans une interview avec le Hollywood Reporter, il a déclaré: « J’ai ri et j’ai beaucoup ri. Je pense que tout le monde a bien rigolé. Et je vais en rester là. Et que je leur ai souhaité bonne chance.

« Je leur souhaite bonne chance Rapide 9. Et je leur souhaite la meilleure des chances pour Fast 10 et Fast 11 et le reste des films « Fast & Furious » qu’ils font seront sans moi. »

Crédit : Collection Christophel / Alamy

Johnson a d’abord exprimé ses frustrations envers la série et ses co-stars en 2016.

Il a écrit sur Instagram : « Certains se comportent comme des hommes debout et de vrais professionnels, tandis que d’autres ne le font pas.

«Ceux qui ne le font pas sont trop poules mouillées pour faire quoi que ce soit à ce sujet de toute façon. Culs de bonbons.

« Quand vous regardez ce film en avril prochain et qu’il semble que je ne joue pas dans certaines de ces scènes et que mon sang bouillonne légitimement, vous avez raison. »