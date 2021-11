Vin Diesel demande à Dwayne Johnson son retour dans « Fast & Furious »

La franchise « Fast & Furious » s’apprête à entrer dans sa dernière ligne droite avec son dixième opus, dont la date de sortie est estimée à avril 2023, encore une fois avec l’adresse de Justin Lin, qui dans cet opus préparera le bon décor pour la saga pour atteindre sa fin finale avec son 11e film.

Le film mettra en vedette le retour de nombreux acteurs impliqués tout au long de la franchise, bien que le manque de confirmation officielle pour Dwayne Johnson, qui a joué l’agent Hobbs dans le cinquième volet, ait été noté ces derniers mois, ainsi que trois de ses suites.

Il est de notoriété publique que Johnson était fortement en désaccord avec Vin Diesel, protagoniste et producteur exécutif de la série. La tension entre les deux acteurs a atteint un point où, afin de garder les deux parties conformes, The Rock avait son propre spin-off intitulé « Hobbs & Shaw » en 2019, qui présentait un duo formé par son personnage et Deckard Shaw, un personnage joué par Jason Statham.

Le succès de » Hobbs & Shaw » au box-office a permis à Universal Pictures de commencer le développement d’une suite. Cependant, avec la conclusion imminente du récit principal de la saga, de nouvelles indications ont été présentées sur la fin possible de la rivalité entre Diesel et Johnson à travers une publication que le premier a faite sur Instagram.

Vin Diesel a publié une déclaration dans laquelle il demande publiquement à « The Rock » son retour dans « Fast & Furious 10 », faisant appel au fait que ses propres enfants l’appellent « Oncle Dwayne ». « Je dis cela avec amour, mais vous devez apparaître, ne pas laisser la franchise inactive car vous avez un rôle très important à jouer. Hobbs ne peut pas être joué par quelqu’un d’autre. J’espère que vous émergerez à l’occasion et accomplirez votre destin « , a déclaré Diesel.

En juillet dernier, Dwayne Johnson a déclaré qu’il ne ferait pas partie de « Fast & Furious » dans ses deux derniers épisodes, souhaitant bonne chance à ses collègues et à l’équipe de production. Lors de la promotion du neuvième opus l’été dernier, Ludacris a souligné que la rivalité entre The Rock et Diesel était encore « une affaire délicate ».