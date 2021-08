Vin Diesel contre The Rock : du pur marketing ?

Dwayne Johnson a été exclu du dernier volet de la saga populaire Rapides et furieux pour un prétendu combat avec le protagoniste principal de cette franchise, vin Diesel. La confrontation est dans les ondes depuis un certain temps et il y a eu des déclarations publiques qui l’ont encore plus alimentée. Les deux célébrités ont un ego important soutenu par des carrières réussies dans un cadre hollywoodien compétitif. Est-ce que tout est vrai ?

vin Diesel expliqué : « Le personnage de Hobbs était difficile à jouer. Mon approche à l’époque était d’offrir beaucoup d’amour dur pour aider à jouer là où il fallait. En tant que producteur, j’ai sorti Dwayne Johnson du monde de la lutte et je l’ai forcé à y entrer. monde de cinéma, faisant de son personnage quelqu’un qu’ils ne connaissent pas. »

Vin Diesel contre Dwayne Johnson







« Hobbs vous frappe comme une tonne de briques. C’est quelque chose dont je suis fier, cette esthétique. Cela nous a demandé beaucoup de travail. Nous devions y arriver, et parfois, je pouvais donner beaucoup d’amour dur. Pas dans une manière Fellilian, mais je ferais n’importe quoi. tout ce que je devrais faire pour obtenir des performances dans tout ce que je produis « Diesel ajouté.

On peut donc supposer que la confrontation s’est produite parce que vin Diesel pressé Dwayne Johnson dans Rapides et furieux pour obtenir une meilleure performance de l’acteur en tant que personnage de Hobbs. Quel est l’avis de Le Rocher?

Il a dit Johnson dans le passé après un croisement avec vin Diesel face à face: « J’ai réalisé que nous avons des différences fondamentales sur la façon de comprendre le cinéma et la collaboration. Cela m’a pris un certain temps, mais j’apprécie de tout voir clairement. » La question demeure : The Rock reviendra-t-il pour la clôture de la saga Fast and Furious ? Ce combat avec Diesel serait sûrement un grand tirage au sort pour ces films. Peut-être le savent-ils déjà et alimentent-ils la confrontation… Du marketing pur ?

Les co-stars féminines de ces célébrités ont également pris la parole. Michelle Rodriguez précisé, il y a quelque temps, qu’ils sont « frères et sœurs » et que les amis peuvent mettre leurs différences de côté. Tandis que Émilie émoussée, compagnon de Le Rocher dans Croisière dans la jungle, ironise sur vin Diesel: « Dieu merci, il était là avec toi ! C’est un soulagement qu’il t’ai aidé à traverser ça. ». Johnson a répondu avec plus de sarcasme : « Fellinesco ! » Marketing ou réalité, il y aura sûrement plus de chapitres de ce Diesel vs. Dwayne Johnson.