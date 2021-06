Vin Diesel confirme le quatrième volet de la saga Riddick

Bien que beaucoup d’entre nous se souviennent de Vin Diesel comme d’une icône de l’action grâce à son rôle principal dans la franchise de longue date « Fast and Furious », la vérité est que l’acteur a commencé à se démarquer dans la culture populaire grâce à la saga de l’anti-héros de la science. fiction Riddick, qui remonte à bien longtemps depuis sa dernière apparition sur grand écran.

La franchise d’action mettant en vedette Diesel remonte à 2000 avec « Pitch Black », qui raconte une histoire se déroulant au 28ème siècle, où un navire s’est échoué sur une planète infestée de monstres qui ne chassent que la nuit, l’équipage se trouvant dans la situation. cela suppose le début d’une éclipse de longue durée.

Le film réalisé par David Twohy a eu suffisamment de succès pour générer deux suites sorties en 2004 et 2013, comprenant également deux jeux vidéo et deux novélisations, augmentant ainsi son statut de « saga culte ». Ces dernières années, la possibilité d’un nouvel épisode des aventures de Riddick dans un nouveau film de son réalisateur original a été explorée.

Actuellement, Vin Diesel a été occupé à promouvoir le neuvième volet de « Fast and Furious », mais cela ne l’a pas empêché de présenter quelques détails intéressants sur l’avenir de Riddick, confirmant que le script du nouvel opus est déjà terminé.

« David Twohy, il a écrit un excellent scénario. C’est une question de programmation quand nous aurons l’occasion de le filmer. Mais je pense que nous allons tourner en Australie », a commenté Vin Diesel lors d’une récente conversation avec Games Radar, confirmant qu’il s’agirait du « quatrième chapitre de la saga ». « On peut donc dire sans risque de se tromper que nous sommes impatients de tourner le quatrième épisode de Riddck », a-t-il conclu.

Après la promotion de « F9 », Vin Diesel a toujours un emploi du temps chargé en raison de ses engagements envers Marvel Studios, prêtant sa voix et portant le costume de capture de mouvement pour le personnage de Groot, qui apparaîtra dans le spécial de Noël de « Guardians of the Galaxy « , ainsi que le troisième et dernier volet écrit et réalisé par James Gunn, tous deux avec des dates de sortie estimées pour 2022 et 2023 respectivement.