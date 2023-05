Vin Diesel adresse le retour de Dwayne Johnson dans la famille Fast & Furious

ALERTE SPOILER : cette histoire contient des SPOILERS pour Fast X





Rapide et furieux le plomb Vin Diesel a commenté l’un des des apparitions plus surprenantes lors de la dernière sortie, X rapide. S’adressant à ET, Diesel commente directement le retour de Dwayne « The Rock » Johnson dans le rôle de Luke Hobbs, un retour qui n’aurait jamais dû se produire après la querelle très médiatisée du couple. Découvrez ce que Diesel avait à dire ci-dessous …

« Nous avons un casting tellement formidable. Nous dirigeons avec amour. Nous essayons de créer un environnement où les gens peuvent faire de leur mieux. C’est tout ce que les acteurs veulent vraiment, c’est se sentir comme s’ils étaient soutenus pour créer des personnages uniques. Des personnages qui durent pour toujours… et vous le voyez dans cette franchise. »

D’accord, alors peut-être que ce n’est pas aussi direct que vous pourriez le penser, Diesel ne mentionnant pas Johnson par son nom, mais l’acteur semble tendre les bras et offrir une étreinte chaleureuse à sa collègue star de l’action, mentionnant l’amour, le soutien et le » super casting.

L’agent imparable de Johnson, Luke Hobbs, revient dans la franchise dans une scène de mi-crédits à la fin de X rapide, le personnage étant entraîné dans la vendetta en cours du méchant de Jason Momoa. Alors que le retour de Hobbs a été gâché une semaine avant la sortie à grande échelle de la suite, cela n’a pas été moins surprenant, la relation difficile de Johnson et Diesel étant devenue publique en 2016.

Il reste à voir dans quelle mesure les choses ont été lissées, car Diesel et Johnson ne partagent aucune scène ensemble dans X rapidemais il sera intéressant de voir Hobbs ramené dans la mêlée et si le choc réel est maintenant terminé.





Vin Diesel travaille sur des retombées de Fast & Furious, l’un d’eux sera-t-il Hobbs & Shaw 2 ?

Alors que le principal Rapide et furieux la série devrait se terminer avec Rapide X, Rapide 11, et Rapide 12, la franchise ne ralentit pas. Vin Diesel a taquiné plusieurs retombées, dont une centrée sur les femmes, et beaucoup se demandent si cela conduira à une suite à Cadeaux Fast & Furious : Hobbs & Shaw. « J’ai commencé à développer le spin-off féminin… en 2017 avec d’autres spin-offs », a récemment déclaré Diesel. « Plus tôt je livrerai la finale, plus tôt je pourrai lancer tous les projets. Regardez combien de personnages et de grands talents il y a dans le film … Ces personnages sont attrayants et nous devons en voir plus. »

X rapide lance les derniers chapitres de l’une des franchises mondiales les plus célèbres et les plus populaires du cinéma. Au cours de nombreuses missions et contre toute attente, Dom Toretto et sa famille ont déjoué, énervé et surpassé tous les ennemis sur leur chemin. Maintenant, ils affrontent l’adversaire le plus meurtrier qu’ils aient jamais affronté : Dante, le fils de Fast Five le chef de file de la drogue, Hernan Reyes. Passant les 12 dernières années à élaborer un plan pour faire payer le prix ultime à Dom, le complot de Dante dispersera la famille de Dom de Los Angeles aux catacombes de Rome, du Brésil à Londres et du Portugal à l’Antarctique. De nouveaux alliés seront forgés et d’anciens ennemis resurgiront. Mais tout change lorsque Dom découvre que son propre fils de 8 ans est la cible ultime de la vengeance de Dante.

Avec Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris « Ludacris » Bridges, John Cena, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Sung Kang, Scott Eastwood, Daniela Melchior, Alan Ritchson, Helen Mirren, Brie Larson, Rita Moreno, Jason Statham, Jason Momoa et Charlize Théron, X rapide est dans les salles maintenant.