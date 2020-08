Villes d’art SEAT. L’itinéraire national du street art arrive à Matosinhos

Villes d’art SEAT. C’est le nom du projet SEAT, en partenariat avec l’artiste Vhils, le commissaire de cette initiative, qui vous invite à découvrir le grand scénario du Street Art portugais, du nord au sud du pays.

Après avoir traversé Braga, Carvoeiro et Lisbonne, c’est au tour de Matosinhos, dans le quartier de Porto, d’être mis en valeur dans cette tournée nationale d’art urbain, avec le duo d’artistes comme hôtes Dessiner et Contre.

Utilisant les murs et les aérosols comme forme d’expression et influencé par la culture hip hop, Draw & Contra s’est croisé pendant plus de 10 ans. Depuis lors, ils ont commencé une collaboration qui a commencé dans le graffiti et a évolué vers la construction de peintures murales, les portraits de Draw étant complétés par l’abstraction et la typographie de Contra.

La diversité n’a pas manqué à leurs créations – colorées et monochromes, figuratives et géométriques, humaines et plastiques – leur garantissant également une reconnaissance internationale.

Il est temps de les connaître plus en détail et leurs œuvres, ainsi que plusieurs points d’intérêt de la ville de Matosinhos. Dans ce voyage de découverte artistique de la côte nord, nous avons également la compagnie de l’actrice et présentatrice Madalena Brandão, qui voyage dans une SEAT Tarraco, le SUV haut de gamme de la marque espagnole:

Nous aimons généralement penser aux endroits où nous allons intervenir avec une certaine attention à ce qui est la partie socioculturelle de l’environnement de nos peintures murales. Matosinhos est vraiment une ville créative, étroitement liée à l’architecture, aux noms comme Siza Vieira et Souto Moura. Connecté à des gens qui sont créatifs et qui pensent la ville et qui pensent pour la ville. Finalement, notre travail est apparu un peu là-bas: représenter le penseur, le créateur; (Dessiner) En arrière-plan, à partir de ces murs, nous essayons de reproduire les textures de la ville: affiches, tags, graffiti lui-même. Semblable à la musique et au hip-hop, dans la construction abstraite, j’utilise aussi l’échantillon, échantillonnant diverses choses que je vois: couleurs, textures, formes ». (Contre)

Frederico “Draw” et Rodrigo “Contra”

