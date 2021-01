Villes artificielles

Les mondes construits à mi-chemin

Jouer à des jeux vidéo est une expérience vivante. Oui, bien sûr, c’est une manière virtuelle de les ressentir, mais cela ne les rend pas moins valables n’est-ce pas? La littérature est la niche de l’imagination depuis des siècles. Œuvres et ouvrages consacrés à la construction de réalités «non physiques» arrangées pour que le lecteur les conçoive dans son esprit, avec les conseils d’un auteur. En utilisant la simplicité la plus superlative, nous dirions que la lecture est encore une imagination guidée, une sorte de schématisation de la pensée dans laquelle un instructeur nous aide à structurer les idées qui façonnent l’histoire.

Bien que l’audiovisuel abrégé cette construction imaginative, permettant d’assister ou d’entendre une grande partie de l’idée à transmettre, il y a encore une composante d’interprétation, de réflexion sur les idées soulevées ou sur les conflits qui surviennent. La gamification de ces histoires et la structuration des récits qui exigent une action d’un utilisateur les placent dans une position pleinement active. Même guidée, c’est sa volonté qui modifie le cours des événements, non pas tant par une capacité de décision en soi (puisque cela dépendra du titre en question) mais plutôt par l’impossibilité de narration sans l’existence du sujet. N’inclinez pas le manette cela empêchera le personnage de bouger. C’est le joueur qui « vit » même si c’est virtuellement l’expérience.

Dans la succession de sensations que produit le jeu vidéo, les décisions à prendre varieront énormément selon le jeu, comme nous l’avons évoqué plus haut, mais il y en a toujours des basiques comme interagir avec l’environnement, bouger ou sauter qui se prennent lorsque l’utilisateur le décide dans pratiquement tous jeux existants. Même le combat est une expérience de plus, une réception de stimuli qui suggèrent que nous devons nous comporter d’une certaine manière si nous voulons faire face, mais où nos réflexes joueront la carte gagnante.

Tout cela sert à introduire certaines idées en rapport avec mon expérience de joueur passionné par le décor. Les jeux vidéo vivants sont le meilleur moyen d’en profiter et je crois fermement que la qualité de l’immersion est peut-être l’un des aspects les plus puissants de la narration moderne. Alejandro Reinosa commentait ces jours-ci sur certains locaux dans un thèse liée à la liberté dans les mondes ouverts. Suite à ce qu’exprime le texte de mon partenaire, je veux me lancer vers la question environnementale, pas tant vers les termes proches de la décision ou de l’exploration (bien qu’ils soient intrinsèquement liés). Dans cette ruse de liberté qui, inévitablement, est scénarisée dans un certain sens, les ajustements des développeurs sont proposés de telle manière que notre environnement valorise cette idée «d’être là» et de «vivre» l’expérience. Des questions comme le récit émergent ou un soin maximal des scénarios s’approfondit dans le détail au point où le joueur connaît l’univers dans lequel se déroule l’action, non seulement par la façon dont il est raconté mais par la façon dont il est vécu.

Pour mieux expliquer quelque chose, je pense qu’il est pratique de souligner que tout cela vient de mon expérience de jeu récente Deus Ex: l’humanité divisée. La ville de Prague, principal environnement où se déroule le titre au-delà de certaines missions principales, sert de terrain de jeu pour le joueur … à moitié. Nous pouvons connaître divers PNJ qui nous donneront accès à des missions secondaires, on y retrouve des codes, des objets, des affiches et une immense accumulation de détails qui à leur tour valorisent le récit visuel et composent un environnement riche. Mais le temps ne passe pas. Ou du moins pas naturellement, mais plutôt cela bouge associé au moment de l’histoire dans lequel nous nous trouvons. Ce n’est pas un problème en soi, mais certaines questions connexes le sont. Quitter le bâtiment dans lequel réside Jensen, notre protagoniste, est une activité répétitive, ainsi que se rendre au magasin, à certains endroits ou simplement se rendre sur les lieux où se déroulent les missions secondaires. Tout est intelligemment connecté avec des fenêtres, des crevasses, des ruelles et des égouts, de sorte que la ville elle-même n’est pas aussi étendue qu’il y paraît, mais elle est plutôt alambiquée.

Et puis vient l’étrange: une PNJ S’accroupir à côté de sa voiture semble la nettoyer. Nous continuons à faire des missions, aidant les habitants de Prague à résoudre certains problèmes, nous obtenons des niveaux et des crédits pour améliorer nos compétences et, après 15 heures de jeu (dans lesquelles nous n’avons guère fait de missions principales), le PNJ continuez à nettoyer votre voiture.

Ne soyons pas confus. Je n’ai pas l’intention de gaspiller une œuvre car un personnage effectue une tâche infinie, bien au contraire. Les décisions liées à la technique sont complexes et malgré les progrès technologiques, il y a des questions telles que l’intelligence artificielle qui continuent à être un défi. Sara Borondo a publié il y a quelques jours une merveilleuse interview avec Harvey Smith (directeur d’Arkane Austin) où précisément ces questions sont abordées. Mais tout cela m’est curieux, car si la prétention de Deus Ex Dans ce cas, c’était pour construire une ville aussi immersive que possible, je ne peux que la sentir artificielle, car mes promenades dans ses rues sont exactement les mêmes à chaque fois que je les fais.

Ces problèmes doivent être considérés comme une situation à améliorer au fil du temps, évidemment. Si vous regardez le premier Bioshock On sent que la ville de Rapture est un peu vide. L’équipe a concentré ses efforts sur le détailler autant que possible et sur l’amélioration de toute la narration visuelle, mais les capacités techniques du moment ont empêché qu’il y ait des personnages secondaires avec lesquels interagir de quelque manière que ce soit ou nous nous sommes simplement rencontrés au cours de notre voyage. C’est quelque chose qu’ils ont corrigé Bioshock Infinite, où l’on trouve de nombreux individus avec qui parler ou faire une interaction sans être un simple ennemi à tirer.

En revanche, certains titres reflètent ce type de tâches répétitives dans le PNJ mais étant linéaire, nous ne revenons pas sur nos pas et restons comme une simple anecdote ou un détail. Comme nous l’avons mentionné au début, utiliser votre imagination est un outil très puissant, d’où les décors statiques, les impasses et autres «trucs» jouent avec les possibilités techniques, faisant allusion à ce qui se trouve au-delà mais sans casser le décor. Yakuza 0 est un bon titre sur lequel réfléchir, car il comporte de nombreux éléments statiques compte tenu de son monde ouvert limité, mais offre un flot de personnages secondaires qui parcourent les rues de Kamurocho à l’infini, rendant chaque trajet différent.

Mais bien sûr, dans les plus grands mondes ouverts, tout devient plus complexe. Ce sont des sensations souvent liées aux graphismes haute fidélité et que nous n’avions peut-être pas tellement remarquées auparavant. Là où le progrès visuel arrive avec les nouvelles générations, un saut par rapport aux intelligences artificielles devient de plus en plus nécessaire et le comportement des ennemis et des personnages du jeu, capables de résoudre de plus en plus de situations adverses pour leur programmation. Sans aller plus loin, la récente Cyberpunk 2077 Il a souffert de divers problèmes dans ce sens, étant donné l’affirmation selon laquelle les rues de Night City sont une promenade à travers la foule, mais dont les individus ne fonctionnent pas parfaitement.

Il y a quelques années Assassin’s Creed: Unity il comportait un Paris plein de personnages mineurs. Mais bien sûr, tout a un truc. Dans ce cas, courir dans ses rues nous a permis d’observer comment ceux-ci, plus qu’en tant qu’individus, se déplaçaient comme de petits groupes de personnes qui errent et qui n’ont pas d’activité au-delà de la marche ou de l’immobilité. Et c’est là que Rockstar entre en jeu. Jouer à Red Dead Redemption 2 C’était un délice pour de nombreuses raisons. Mais le principal, pour moi, était le cadre. La puissante immersion qu’offre l’aventure d’Arthur Morgan nous permet de profiter des images que j’ai essayé de décrire dans un article il y a plus d’un an. Apprécier les petits moments que le titre a préparés pour simplement se détendre à cheval, faire un feu de joie dans notre camp, s’arrêter pour parler avec les passants est aussi puissant narrativement que l’intrigue elle-même. Mais ce qui est intéressant, c’est qu’il résout de manière intéressante le problème que nous avons décrit précédemment en relation avec Deus Ex: Les PNJ ici, ils ont un rôle, un horaire, des itinéraires et des tâches; une vie. Oui, c’est encore quelque chose de programmé, mais cela apporte de la richesse à l’environnement. Il y aura des heures où nous verrons un personnage travailler, mais plus tard, nous le trouverons dans la taverne, ou peut-être qu’il se battra avec un autre et une longue liste de possibilités en fonction du lieu et de l’heure. Le résultat est un jeu vidéo dans lequel nous donnons un sens à tout ce qui nous entoure et à partir duquel nous pouvons voir son monde à l’œuvre.

Qu’est-ce qui est mieux alors? Fournir autant de détails que possible et construire des PNJ uniques mais avec des activités développées ou jouer plus et mieux avec le «truc» des insinuations ambiantes? Comme toujours, il n’y a pas de réponse certaine et au fil des ans, nous continuerons à voir un peu de tout. Mais je crois que le chemin consiste à explorer ce potentiel de calcul non seulement pour se concentrer sur le graphique, mais aussi pour améliorer notre immersion et pour que, finalement, nous apprécions davantage de vivre dans ces villes artificielles.