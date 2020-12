Viktor Orbán renie un allié arrêté lors d’une soirée gay

Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a renié son eurodéputé Jozsef Szajer après avoir été retrouvé parmi un groupe d’hommes nus lors d’une soirée gay en Belgique.

Szájer, qui a réécrit la constitution hongroise pour exclure le mariage homosexuel, a été arrêté lors d’une «soirée privée» qui a enfreint les restrictions relatives aux coronavirus.

Lorsque la police est arrivée pour interrompre le rassemblement, il a été surpris en train de briser un tuyau de drainage lors d’une tentative d’évasion ratée, et a ensuite tenté de revendiquer l’immunité diplomatique.

Son comportement était «inacceptable et indéfendable», a déclaré Orbán, déclarant que l’eurodéputé n’avait plus sa place dans son parti anti-LGBT +.

«Les actions de notre collègue député, Jozsef Szajer, sont incompatibles avec les valeurs de notre famille politique. Nous n’oublierons ni ne renierons ses 30 années de travail, mais son acte est inacceptable et indéfendable », lit-on dans un communiqué de son bureau.

«Suite à cela, il a pris la seule décision appropriée lorsqu’il s’est excusé et a démissionné de ses fonctions de député européen et a quitté le Fidesz.

Ce devait être un coup dur pour Orbán car Szajer était un père fondateur du parti homophobe Fidesz et en était la force dirigeante au Parlement européen.

Le scandale a également ébouriffé des plumes au sein du groupement du Parlement européen, le Parti populaire européen (PPE).

Le président du PPE, Donald Tusk, a pesé sur la question, suggérant mercredi que Fidesz devrait être chassé. «Qu’est-ce que Fidesz devrait faire d’autre pour que vous tous voyiez qu’ils ne correspondent tout simplement pas à notre famille?» il a tweeté.

Quoi d’autre devrait #Fidesz faire pour vous tous de voir qu’ils ne correspondent tout simplement pas à notre famille? – Donald Tusk (@donaldtuskEPP) 2 décembre 2020

On dirait que Tusk a finalement perdu patience avec Viktor Orbán après que la Hongrie et la Pologne se sont associées pour opposer leur veto au budget de 1,8 milliard d’euros de l’UE et au fonds de redressement tant que le «respect des normes démocratiques» reste une condition de paiement.

Les deux pays sont considérés comme des valeurs aberrantes de l’extrémisme de droite dans l’Union européenne et ont clairement indiqué qu’ils ne respecteraient pas les principes d’égalité et de tolérance du bloc.

Dans un message pointu sur Twitter, Tusk a averti Orbán: «Quiconque est contre l’Etat de droit est contre l’Europe. J’attends une position claire à ce sujet de tous les membres du parti populaire européen. Personne ne peut plus défendre nos opposants à nos valeurs fondamentales. »

Il semble que la perte de Szajer, un allié crucial d’Orbán au PPE, n’aurait pas pu arriver à un pire moment.