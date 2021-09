Vikings: Valhalla Trailer présente une nouvelle ère de guerriers sur Netflix

Il y a un peu moins d’un an, History’s Vikings a pris fin après six saisons, mais nous sommes déjà ramenés dans le monde des traditions vikings via la nouvelle série dérivée de Netflix, Vikings : Valhalla, qui a révélé un premier aperçu de l’événement Tudum du streamer. La série se déroulera 100 ans après Vikings, cette nouvelle série verra Sam Corlett jouer le célèbre explorateur viking Leif Ericsson, qui aurait traversé les mers jusqu’en Amérique des siècles avant que Christophe Colomb ne mette le pied sur la terre des libres.

Il s’agit d’une nouvelle direction après la fin de la course de Vikings plus tôt cette année. La nouvelle série vient de Vikings créateur Michael Hirst, et la nouvelle bande-annonce montre que nous pouvons nous attendre au même genre de sensations fortes pleines d’action que le spectacle phare a livré avec un tout nouveau groupe de guerriers, de dirigeants et d’explorateurs avec leur propre marque à faire sur le monde en évolution. Les autres Vikings relatés dans la série incluent Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson) Harald Hardrada (Leo Suter) et le roi normand Guillaume le Conquérant, un descendant de Rollo (Clive Standen).

L’énorme distribution comprend également Laura Berlin dans le rôle d’Emma de Normandie, Bradley Freegard dans le rôle du roi danois Canut, Johannes Haukur Jóhannesson dans le rôle du demi-frère de Harald, Olaf; David Oakes comme Earl Godwin, Caroline Henderson comme Kattegat Jarl Haakon, Pollyanna McIntosh comme Aelfgifu et Asbjorn Krogh Nissen comme Jarl Kåre.

Alors que de nombreux fans pleurent déjà la perte de Ragnar dans le spin-off, le leader préféré des fans dans la série originale, la nouvelle série aura un certain nombre de liens avec l’émission phare, tissant dans les lieux familiers, les héritages et la mythologie de Vikings. De plus, certains visages familiers reviendront pour la nouvelle série, comme John Kavanagh qui reprendra son rôle de voyant dans la série Netflix.

Lorsque la série dérivée a été annoncée, le créateur Hirst a donné un aperçu de la façon dont le nouveau chapitre de la saga égalerait la portée de Vikings, mais il y aurait des changements. « Cela ne pouvait pas être à une plus grande échelle que les derniers épisodes de mon Vikings« , a expliqué Hirst. « Parce que les armées et les grandes batailles que nous avons eues… Vous ne pouvez vraiment pas faire beaucoup plus gros que ça, en fait. Mais que puis-je dire ? Il est fabriqué aux mêmes endroits, en grande partie. Nous retournons à Kattegat. C’est, bien sûr, le foyer spirituel des Vikings. Mais c’est un Kattegat changé. C’est un port bien établi… C’est vraiment l’un des plus grands ports de commerce d’Europe. Il a grandi en taille et en importance. Le roi d’Angleterre est devenu un Viking. Les Vikings ont envahi la plus grande partie de l’Angleterre et ils possèdent la Normandie. »

Vous avez attendu patiemment et l’attente est terminée ! Obtenez votre premier aperçu de Vikings: Valhalla avec l’aimable autorisation de @NetflixGeekedpic.twitter.com/9XW19sTH2b – Netflix (@netflix) 7 juin 2021

Netflix a publié un court clip dans les coulisses de la série dans le cadre de leur événement Geeked en juillet, qui a donné aux fans un très bref aperçu de ce à quoi ils pouvaient s’attendre du suivi, et la dernière bande-annonce frappe certainement les commentaires de Hirst que c’est les Vikings les fans connaissent et aiment, et semblent être plus qu’à la hauteur pour faire avancer l’héritage tout en attirant un nouveau public à son arrivée l’année prochaine. Pendant ce temps, il y a beaucoup d’autres grandes nouvelles qui sortent de l’événement TUDUM de Netflix.

