Vikings : Valhalla se renouvelle avec une troisième saison sur Netflix

La plateforme Netflix vient d’annoncer que la série dérivée »Vikings : Walhalla » sera renouvelée pour une troisième saison. Parallèlement à l’annonce, une courte séquence vidéo de la nouvelle saison a été révélée, offrant un aperçu de l’endroit où se déroulera la suite de l’histoire.

Le clip comprend un aperçu des coulisses de » Valhalla », révélant » de nouveaux voyages » » de nouvelles terres » et des scènes vikings pleines d’action. Au-delà de l’annonce et de la petite bande-annonce, aucun autre détail n’a été publié à ce sujet, bien qu’il ait été révélé que la nouvelle saison arriverait en 2024.

La deuxième saison de » Vikings: Valhalla » a récemment été créée en janvier 2023, bien accueillie par les critiques et les téléspectateurs, beaucoup louant ses décors, ses scènes de combat et son action, ainsi que la grande performance de sa distribution.

Les vedettes de la série sam corlett comme Leif Erikson, Frida Gustavson comme Freydís Eiríksdóttir et Léo Suter Comme Harald Sigurdsson. »Vikings : Valhalla » se déroule un siècle après les événements de la série principale »Vikings », la série explore la fin des temps connue sous le nom d’âge viking, qui dans la vraie vie s’est terminée avec la bataille de Stamford Bridge en Angleterre en l’année 1066. Pour le moment, ce que l’on voit dans la série est en l’an 1002.

»Valhalla » est une suite de »Vikings », une série qui a fait ses débuts en 2013 et qui a suivi l’histoire de la légendaire figure viking connue sous le nom de Ragnar Lothbrok, interprétée par l’acteur Travis Fimmel, au début de l’ère viking. » Vikings » a eu une série de commentaires mitigés de la part des téléspectateurs, beaucoup critiquant sa désinformation historique, changeant les événements qui se sont produits dans la réalité.

Ragnar Lothbrok a cessé d’être le protagoniste de la série à partir de sa saison 4, les deux saisons suivantes suivant ses fils, Bjorn Ironside, Ubbe, Hvitserk, Sigurd Serpent in the Eye et Ivar the Boneless.

Après six saisons, » Vikings » s’est terminée en 2020, avec » Vikings: Valhalla » voyant le jour en 2022. La nouvelle saison de » Valhalla » arrivera en 2024.