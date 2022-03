‘Vikings: Valhalla’ se déroule plus de 100 ans après le spectacle original des Vikings

Vikings : Walhalla sert de suite à la série à succès de History Channel Vikings. Comme son prédécesseur, le nouveau drame Netflix s’inspire d’événements historiques réels. Mais plutôt que de ramasser où Vikings laisser derrière soi, Vikings : Walhalla a lieu plus de 100 ans plus tard. En savoir plus sur la série, y compris les acteurs de la Vikings : Walhalla casting et la date de sortie de la saison 2.

Alors, de quoi parle la suite de « Vikings » ?

Sam Corlett comme Leif dans ‘Vikings : Valhalla’ | Bernard Walsh/Netflix

Vikings : Walhalla est un spin-off de Vikings. Mais contrairement à l’original, diffusé sur History Channel, cette série a été développée exclusivement pour le streaming Netflix.

Selon le showrunner et écrivain Jeb Stuart, Vikings : Walhalla a lieu en l’an 1002 et reviendra dans des décors familiers, dont le Kattegat. Et dans une déclaration via Netflix, il a révélé que la saison commencerait par un événement spécifique qui s’est produit 100 ans après la fin de Vikings. Il a également expliqué son contexte historique.

« Les Vikings vivaient dans les îles britanniques et s’étaient installés dans de vastes régions appelées Danelaw », a déclaré Stuart. «Le Danelaw avait commencé à se développer – pas seulement avec les Danois, mais aussi avec les Suédois et les Norvégiens et des gens de toute la Scandinavie. Cela était devenu un problème pour le roi saxon, le roi Aethelred II d’Angleterre.

« Les nobles saxons avaient peur que, si vous sortiez d’une autre génération, il n’y aurait soudainement plus de différence entre les Saxons et les Vikings », a-t-il ajouté. « Au même moment, en Norvège et au Danemark, les groupes vikings étaient dans une guerre civile religieuse indéfinie les uns avec les autres. »

La saison démarre avec le brutal massacre de la Saint-Brice, un événement réel qui s’est produit à Oxford le 13 novembre 1002.

Qui fait partie du casting de « Vikings : Valhalla » ?

Comme Vikingsde Netflix Vikings : Walhalla présente des personnages inspirés de personnages historiques, dont le célèbre explorateur viking Leif Eriksson, interprété par Aventures effrayantes de Sabrina vedette Sam Corlett. Frida Gustavsson joue la sœur de Leif, Freydís Eiríksdóttir. Et Leo Sutter complète le casting principal en tant que roi de Norvège, Harald Hardrada.

le Vikings : Walhalla le casting comprend également Laura Berlin dans le rôle de la reine Emma de Normandie; Jóhannes Haukur Jóhannesson dans le rôle d’Olaf Haraldsson, alias Saint Olaf; Bradley Freegard en tant que dirigeant européen King Canute; David Oakes dans le rôle du noble anglais Godwin; et Caroline Henderson dans le rôle de Jarl Haakon.

La saison 2 de « Vikings : Valhalla » arrive sur Netflix

Vikings : Walhalla créée sur Netflix le 25 février 2022, avec huit épisodes. Et heureusement, les téléspectateurs peuvent s’attendre à beaucoup plus de l’histoire des Vikings.

Netflix a commandé une série de 24 épisodes, que les showrunners ont divisée en trois saisons de huit épisodes. Vikings : Walhalla terminé le tournage de la saison 2 en novembre 2021.

Alors, que peuvent attendre les fans de Vikings : Walhalla Saison 2? Selon Stuart, il suivra les explorateurs dans de nouvelles terres exotiques.

« Je pense que dans la saison 2, [viewers] verra les Vikings en quelque sorte expulsés de la Scandinavie, ce qui est une pièce très intéressante », a-t-il déclaré à Newsweek. « Nous savons que les Vikings ont voyagé, nous savons qu’ils sont allés dans le Nouveau Monde, mais nous savons aussi qu’ils ont voyagé en Russie, dans la Rus, comme ils l’appelaient, et ont descendu le Dniepr jusqu’à la mer Noire. »

Avant que Leif Eriksson ne mène la charge vers l’Amérique du Nord, il a utilisé sa force et son attitude calme pour aider à rallier les Vikings vers la victoire et devenir une légende. pic.twitter.com/lJbkO1oekZ – Vikings Valhalla (@NetflixValhalla) 2 mars 2022

« Ils étaient de grands commerçants », a-t-il ajouté. « Alors ils sont allés à Constantinople, ils sont allés en Égypte, ils ont traversé le Moyen-Orient. L’ADN viking se trouve presque partout dans cette partie de l’Europe. Ils sont allés dans la péninsule ibérique et évidemment en Angleterre et en Irlande. Vous pouvez donc probablement deviner que mes Vikings vont monter sur leurs bateaux et explorer un peu.

Vikings les fans sont également pour un régal. Netflix a acquis les droits sur l’original. Ainsi, toute la série de six saisons rejoindra bientôt le catalogue du streamer.

