Vikings Valhalla saison 2 : où a-t-elle été tournée ?

La deuxième tranche de vikings valhalla Elle est déjà arrivée sur Netflix et on vous dit où la saison a été tournée.

©NetflixLa série Vikings : Valhalla a été tournée en Irlande

La deuxième saison du spin-off de Vikings, Vikings : Walhallaest déjà disponible sur Netflix à partir de ce 12 janvier et Nous vous donnons quelques informations sur la série, comme l’endroit où elle a été tournée.

« Bien qu’il s’agisse d’une continuation du succès de la chaîne History Vikings, il s’agit d’une toute nouvelle émission, qui convient parfaitement aux nouveaux et aux anciens téléspectateurs. Vous n’avez pas besoin de savoir quoi que ce soit sur ces redoutables guerriers pour regarder le drame.« , précise la plateforme de streaming.

L’histoire commence au début du XIe siècle lorsque la tension entre les Vikings et les Anglais atteint son paroxysme.. L’effusion de sang est imminente. De plus, un conflit interne se développe entre les Vikings pour les croyances chrétiennes et ceux considérés comme païens.

La série documente ces guerriers sur les champs de bataille, de la colonie danoise fictive de Kattergat en Angleterre, bien que la série ait été tournée dans des lieux réels. Selon Netflix, la seconde, comme lors de la première saison, a été enregistrée en Irlande.

+ Dans quelles villes a été tournée la deuxième saison de Vikings : Walhalla?

La plupart des scènes ont été tournées en wicklowun comté situé à environ 50 kilomètres de Dublinoù sont les Studios d’Ashford, qui a recréé de nombreux décors pour la série. En plus de la capitale de l’Irlande, les studios sont proches d’autres villes, telles que Wicklowville.

Aussi bien anticipé par Netflix, Kattergat est une ville fictive de la série, mais cette partie de l’histoire a été filmée sur le Lough Tay ou le lac Guinness.un petit lac sur une propriété privée à Wicklow, selon des informations sur Internet, dans la province de leinster.

D’autres endroits qui apparaissent sont Route militaireune route irlandaise construite entre 1800 et 1809 à travers des sites tels que la cascade de glenmacnassainsi que le port Sally Gap.

Vikings : Walhalla dans sa deuxième saison, il a également été tourné en poulaphouca, le plus grand réservoir d’Irlande et qui a servi de tournage pour simuler la navigation des navires. La deuxième saison de la série sur Netflix a huit épisodes.

