Vikings : Valhalla revient pour une troisième saison en 2024

Fans de la série historique à succès Vikings : Walhalla seront heureux d’apprendre que le spectacle devrait revenir pour une troisième saison l’année prochaine. Netflix a fait l’annonce sur sa page Twitter, offrant des teasers pour ce qui va être le prochain chapitre de l’histoire des trois personnages principaux : Freydis Eriksdottr (Frida Gustavsson), Leif Erikson (Sam Corlett) et Harald Sigursson (Leo Suter) . Alors qu’ils traversent une nouvelle ère dans le monde viking, les téléspectateurs seront témoins de leurs batailles, triomphes et luttes tout en en apprenant davantage sur leurs valeurs et leurs croyances. Dans le clip, les téléspectateurs peuvent voir comment de nouveaux territoires seront explorés par les Vikings, comment leur culture et leurs traditions évolueront et de nouveaux ennemis seront confrontés au fur et à mesure que le spectacle se développe.

Cette série originale de Netflix se déroulant dans le paysage pittoresque de l’Irlande est un succès depuis ses débuts le 25 février 2022. Elle a été créée par Michael Hirst et est basée sur la série History Channel Vikings, qui suit l’histoire du légendaire Viking Ragnar Lothbrok et de ses fils. Il y a un mélange d’anciens et de nouveaux personnages de l’original Vikings série et de nouveaux personnages qui ont fait leurs débuts dans la nouvelle série. Dans leur voyage pour trouver un nouveau roi et créer un nouveau monde, les Vikings se lancent dans un voyage qui explore les thèmes du pouvoir, de la politique, de la trahison et de la religion.





Détails des coulisses de la saison 3

Dans le cadre du troisième volet de la série, dont la sortie est prévue en 2024, plusieurs aventures passionnantes et nouvelles seront, espérons-le, présentées. En plus du clip Netflix faisant allusion à une saison de batailles intenses et d’exploration de terres inconnues, le créateur de la série, Jeb Stuart, a parlé de ce à quoi les fans peuvent s’attendre pour la nouvelle saison, et il espère que ce sera la meilleure saison à ce jour.

Vikings : Walhalla est l’œuvre créative de Jeb Stuart. Parmi les producteurs exécutifs de la série figurent Michael Hirst, Morgan O’Sullivan, Sherry Marsh et Alan Gasmer, avec Mark Murdoch et Cait Collins comme producteurs. On ne sait pas encore qui sera le casting de la nouvelle saison, mais il a été confirmé que Goran Visnjic rejoindra Erik le Rouge. De plus, on s’attend à ce que certains membres de la distribution de la saison précédente fassent leur retour, notamment Laura Berlin, Pollyanna McIntosh, Bradley Freegard et David Oakes.