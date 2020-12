Vikings Valhalla: révéler de nouveaux détails sur la suite de Vikings sur Netflix

Rien ne manque pour la fin de la série «Vikings», dont nous savons déjà quand il arrivera et où vous pouvez le voir. Cependant, son univers ne s’arrêtera pas là, puisqu’il existe déjà un projet annoncé il y a plus d’un an appelé ‘Vikings: Valhalla’, qui sera diffusé en première sur le service de streaming Netflix. Bien que nous connaissions certains détails à l’époque, un nouveau mot est venu cette fois pour donner plus d’indices.

Michael Hirst, créateur de «Vikings», s’est récemment entretenu avec les médias américains Collisionneur et laissé de nouvelles sensations sur la suite par Jeb Stuart. Il a déclaré que la popularité de sa série avait conduit à la création de ce spin-off: « Apparemment, ils ont juste dit: ‘Écoutez, nous n’allons même pas filtrer le contenu, nous regardons simplement vos chiffres d’audience, où vous êtes dans le monde, et nous serions stupides si nous ne le faisions pas.’ C’est un hommage à ce que nous avons accompli ces dernières années. sept années ».

Comme indiqué précédemment, Cette suite se déroulera plus de 100 ans après les événements de l’histoire originale.. Il est clair que tous les personnages ‘Vikings’ seront déjà morts, mais son héritage restera: « Ragnar, Lagertha, Bjorn et Ivar sont maintenant des personnages mythiques même dans la série et ils en parleront lorsqu’ils se retrouveront dans la grande salle de Kattegat. C’est une connexion et un effet vraiment formidables. »il a commenté.







Anticipé que vous n’avez pas besoin d’avoir vu des « Vikings » car c’est une toute nouvelle histoire, mais les mentions des anciens personnages l’enrichissent et ce sera plus agréable pour les fans. En outre, il a dit qui sont certains des nouveaux personnages: « Il s’agit de » Harald Hardrada « et » Eric le Rouge « , et peut-être de noms Viking un peu plus familiers ».

+ Quand est sorti ‘Vikings: Valhalla’?

Pour le moment, il n’y a pas de date de sortie exacte, mais on sait que sortira en 2021. La première saison a déjà été filmée en Irlande, dans un studio sûr à cause du coronavirus, mais ils ont assuré qu’un excellent travail avait été fait pour garder le plateau d’enregistrement en sécurité pour tout le monde.