"Vikings: Valhalla": Quelle est la prochaine étape de la série suite?

Avec les derniers épisodes de la saison 6, « Vikings » est sur le point de se terminer. Ensuite, l’histoire de Kattegat autour de Ragnar Lothbrok, Lagertha, Björn Eisseite et les autres Vikings est racontée. Mais le showrunner Michael Hirst a un autre fer dans le feu avec la suite de la série « Vikings: Valhalla », sur laquelle il fait maintenant le point.

Hirst n’accompagnera plus « Vikings: Valhalla » en tant que showrunner, mais en tant que producteur exécutif. Il remit le sceptre à Jeb Stuart. Néanmoins, il insiste pour avoir une conversation avec Steve Weintraub de Collider. Par exemple, comment Netflix a accepté de continuer l’histoire d’une manière légèrement différente.

La série Sequel a rendu possible une grande popularité

La principale raison en était sa popularité mondiale: « [Netflix] a simplement dit: « Vous voyez, nous n’avons pas à filtrer de contenu, nous avons regardé votre audience, vu où vous êtes dans le monde, et nous serions stupides de ne pas le faire. C’est donc un hommage à ce que nous avons accompli au cours des sept dernières années. «

Ragnar and Co. sont maintenant des légendes

« Vikings: Valhalla » aura lieu environ 100 ans après la série principale, ce qui signifie que nous ne reverrons plus aucun des personnages actuels. Mais cela ne signifie pas qu’ils ne sont de toute façon pas mentionnés à un endroit ou à un autre, révèle Hirst.

La grande salle de Kattegat jouera également un rôle dans la série de suites et les nouveaux protagonistes y parleront du bon vieux temps. À propos du fait qu’autrefois Ragnar Lothbrok, Lagertha, Björn Eisseite ou Ivar, les désossés étaient assis à la même table. Ils sont tous devenus des légendes qui sont célébrées dans « Vikings: Valhalla ».

« Valhalla » fonctionne également sans « Vikings »

Selon Hirst, cela présente l’avantage qu’il n’est pas nécessaire de connaître les «Vikings». La série de suites peut également être lancée sans connaissance préalable: « Mais bien sûr, cela enrichit la série et amène le spectateur à revenir en arrière et à découvrir ‘Qui sont ces personnes dont on parle constamment? Ragnar était-il vraiment si génial? Pourquoi ces personnes Les gens maintenant des figures mythiques? Tout se connecte de manière utile, intéressante et fascinante. «

Il semble actuellement que « Vikings: Valhalla » apparaîtra sur Netflix en 2021. Avant cela, cependant, il est temps de dire au revoir à « Vikings »: le 30 décembre 2020, les dix épisodes de la saison 6B apparaîtront sur Amazon Prime Video. Ceux qui sont pressés sauront avant la fin de l’année qui revendiquera le trône de Kattegat pour eux-mêmes.