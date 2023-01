Vikings : Valhalla – Quand commence la saison 2 sur Netflix ?

fans de la Série viking « Vikings » pourrait s’attendre à une suite à la célèbre série à succès du printemps dernier : Mit Vikings : Walhalla envoyé Netflix une autre production réussie du fabricant de Vikings Michael Hirst, cette fois sur Leif Ericsson va, fils d’Erik le Rouge, qui fut le premier Européen connu à mettre le pied en Amérique du Nord vers l’an 1000 – des siècles avant l’explorateur Christophe Colomb.

Après le succès des 8 premiers épisodes, le 2e saison sur le service de streaming : Am 12 janvier 2023 sera la nouvelle série à succès Viking encore 8 épisodes continué sur Netflix. Après c’est loin d’être fini, car les makers en ont déjà un 3ème saison en cours.

C’est ce qui nous attend dans la saison 2 de Vikings : Valhalla

L’intrigue se poursuit sur 100 ans après les Vikings dans et raconte le Épopée du Vinland au début du XIe siècle. Dans la première saison, nous apprenons que Viking Leif Eriksson (Sam Corlett), son Demi-sœur de Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson) et Harold Sigurdsson (Leo Suter) sait.

Vers la fin de l’ère viking, les pillards scandinaves n’ont guère de chance contre le puissant royaume d’Angleterre. Après la mort du roi Edward, trois seigneurs revendiquent le trône pour eux-mêmes et déclenchent une lutte de pouvoir massive.

Le conflit avec les Northmen s’intensifie lorsque Roi Æthelred II d’Angleterre (Bosco Hogan) le jour de la Saint-Brice Massacre de tous les Vikings disposés sur le sol anglais. Les Vikings Eriksson, Eriksdotter et Sigurdsson cherchent à se venger.

La 2e saison va recommencer ici et le Conflit entre les Anglais et les Normands Récupérer. Les légendes vikings héroïques Leif Eriksson, Freydis Eriksdotter et Harald Sigurdsson font un ultime effort pour l’emporter contre Olaf Haraldson et ses guerriers.

Que nous verrons Leif Eriksson lors de son voyage à travers l’Atlantique jusqu’à Terre-Neuve en Amérique du Nord est incertain. En tout cas, dans la bande-annonce, il met d’abord le cap sur la ville méditerranéenne de Constantinople, aujourd’hui Istanbul (Turquie).

Pendant ce temps, la christianisation progressive fait en sorte que les tribus nordiques sont de plus en plus divisées. Après les récents événements du Kattegat, Freydis Eriksdotter n’aura pas plus de mal à défendre l’ordre d’Odin et la croyance nordique aux dieux.

Casting des principaux protagonistes de Vikings : Valhalla

Dans la nouvelle série, les acteurs suivants jouent le rôle de plus importants personnages historiques du Histoire des Vikings:

Sam Corlett comme Leif Eriksson

Frida Gustavsson dans le rôle de Freydis Eriksdotter, fille d’Erik le Rouge et de la demi-sœur de Leif Eriksson

Leo Suter dans le rôle de Harald Sigurdsson, un Viking charismatique, beau et ambitieux de lignée noble qui est l’un des derniers berserkers à devenir plus tard Harald III, roi de Norvège

Bradley Freegard comme Canute (Canute), roi du Danemark et d’Angleterre

Jóhannes Haukur Jóhannesson comme Olaf Haraldson

Laura Berlin dans le rôle d’Emma de Normandie, épouse de Canut le Grand et reine du Danemark et d’Angleterre

David Oakes dans le rôle du comte Godwin de Wessex, important conseiller de Canut le Grand, roi d’Angleterre

Caroline Henderson comme Jarl Haakon

Nouvelle recrue Goran Visnjic (« The Boys ») apparaîtra dans la saison 2 légendaire Viking Erik le Rouge représentent le père des deux personnages principaux Leif Eriksson et Freydis.

« Vikings : Valhalla » vient également du créateur de « Vikings » Michael Hirst et est développé exclusivement pour Netflix pour la première fois. Jeb Stuart est le showrunner.

La première saison se compose de 8 épisodes, un 2e et 3e saison avec 8 autres épisodes chacun sont déjà en préparation. C’est de là que vient la série au moins 24 épisodes.