Vikings Valhalla : premiers détails de l’histoire de la saison 2 de la nouvelle série Vikings sur Netflix

Netflix a eu la nouvelle série depuis fin février Walhalla des Vikings en tant que successeur de la série à succès « Vikings » avec Travis Fimmel dans le rôle de Ragnar Lodbrok au début. Cette fois, l’accent est mis sur le légendaire Leif Ericssonfils d’Eric le Rouge, qui fut le premier Européen connu à traverser l’Atlantique Nord ou à entrer en Amérique du Nord vers l’an 1000 – bien avant Christophe Colomb.

Après le succès retentissant de la première saison, c’était vite clair : Il y aura une 2ème saison ! Nous vous disons ce que nous pouvons attendre de l’intrigue et à quoi ressemblent les plans des créateurs de la série.

Premiers Vikings : détails de l’histoire de Valhalla

De quoi parle la série Vikings ? L’intrigue se poursuit sur 100 ans après « Vikings » dans et raconte le Épopée du Vinland au début du XIe siècle avec ce qui est probablement le Viking le plus célèbre qui a connu un voyage à travers des eaux difficiles et de violents bouleversements : l’Islandais Leif Ericsonfils d’Erik le Rouge, qui – comme Ragnar – un nouvelle route vers l’ouest dans l’espoir de trouver de nouvelles terres et richesses pour son peuple nordique.

Contre Fin de l’ère viking les pillards scandinaves n’ont guère de chance face aux puissants Royaume d’Angleterre. Après la mort du roi Edward trois seigneurs revendiquent le trône pour eux-mêmes et résoudre un formidable lutte de pouvoir dont le conflit aura un impact significatif sur l’avenir de l’Angleterre. Les challengers comprennent Leif EricsonSa sœur Freydís Eiríksdóttir et Harald Hardrade aussi bien que Le roi normand Guillaume le Conquérant.

Leif (Sam Corlett) et Harald (Leo Suter) dans Vikings : Valhalla © Netflix

C’est ainsi que la saison 2 continue

Créateur de série et showrunner Jeb Stuart a déjà confirmé avant le début de la série qu’il une 2e saison avec encore 8 épisodes va donner. D’après cela, la production tourne déjà à plein régime. Un début pourrait encore être fin 2022, mais au plus tard début 2023 prend place.

Pendant ce temps, Jeb Stuart premiers détails sur l’histoire de la 2e saison révélés. En conséquence, les prochains épisodes devraient approfondir la Histoires des personnages principaux Leif (Sam Corlett), Harald (Leo Suter) et Freydis (Frida Gustavsson) plongent. Ce faisant Leif Eriksson son côté obscur explorer et bientôt son Expédition en grand explorateur début qui l’a rendu célèbre en tant que personnage historique.

Harald (Leo Suter) dans Vikings : Valhalla © Netflix

En même temps, il prend conflit entre les chrétiens anglais et les païens nordiques a pris une nouvelle dimension. Au sein de la Famille viking il s’agit d’un schisme: Freydis (Frida Gustavsson) est renforcée dans sa foi nordique à Uppsala, tandis que son frère Leif est positivement attaché à la foi chrétienne.

A la fin ça s’aiguise Lutte de pouvoir pour la domination en Europe du Nord suite à. Différents intérêts avec elle prétendre au trône prendre soin de nouvelles alliances et adversaires. À la fin de l’ère viking, la reine Ælfgifu (Pollyanna McIntosh) en Scandinavie forme une alliance avec Olaf (Jóhannes Haukur Jóhannesson) et contre son mari Knut (Bradley Freegard), qui a été fait roi d’Angleterre. Mais le dernier mot n’a pas encore été prononcé ici.

« La saison 2 de Vikings Valhalla proposera une atmosphère complètement différente. Ce sont les mêmes personnages, mais ils peuvent changer. L’histoire continue et chaque saison aura sa propre identité. Au début de la saison 2, vous saurez ce que je veux dire… »révèle le showrunner Jeb Stuart.

Des batailles sanglantes se déroulent également dans Vikings : Valhalla © Netflix

Il y a déjà des premières idées pour une troisième saison

En plus d’une deuxième saison, le créateur de la série Jeb Stuart s’est déjà exprimé pour une 3e saison Du aussi 8 épisodes devrait inclure. Ainsi, les fournitures pour la nouvelle saga Viking sont prises en charge. Des dates précises seront annoncées par Netflix.