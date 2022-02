« Vikings : Valhalla » : fin expliquée de la série Netflix

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Se déroulant plus de 100 ans après les aventures de Ragnar Lodbrok et de ses fils, « Vikings : Walhalla», la série de Netflix Créé par le scénariste Jeb Stuart, il dépeint la fin de l’ère viking au milieu d’une guerre entre le Royaume d’Angleterre et les pillards scandinaves.

Peu avant sa mort, le roi Edouard le Confesseur ordonne l’exécution des Vikings vivant sur ses côtes. Après le massacre, les armées vikings s’enrôlent au Kattegat pour venger leur peuple. Bien que Leif et son groupe n’aient accompagné Freydis que dans sa quête de vengeance, il est contraint de rejoindre le combat mené par Padfoot et Harald après que sa sœur ait assassiné leur agresseur.

Face à une attaque imminente, la reine Emma envoie son beau-fils Edmund pour obtenir l’aide d’un allié. Lorsque le jeune prince rentre chez lui, il apprend la mort de son père et est couronné roi, devenant la nouvelle cible des Vikings.

Edmund a été acculé après la chute du pont de Londres (Photo : Vikings : Valhalla / Netflix)

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE « VIKINGS : VALHALLA » ?

Alors que l’armée viking menace l’Angleterre, Emma et Godwin craignent que les décisions entêtées et impétueuses du roi Edmund ne se soldent par une défaite, ce qui se produit finalement grâce au plan d’attaque de Leif.

Après la victoire, Canute se proclame le nouveau roi d’Angleterre et propose de régner aux côtés d’Edmund, il fait également alliance avec Emma après avoir sauvé ses enfants d’Olaf, qui comptait les utiliser pour obtenir de l’or.

Pendant ce temps, lors d’un pèlerinage, Freydis et son groupe subissent une attaque brutale. Bien qu’elle parvienne à sauver un ami, elle est tuée par Jarl Kåre, qui massacre plusieurs villages avant d’attaquer Kattegat. Après avoir visité Upsala et avoir été nommée la dernière, la sœur de Leif retourne dans la ville sainte et rejoint un ordre de Shieldmaidens.

Quand Olaf menace les terres de Cnut et conclut un pacte avec Kåre, le nouveau roi d’Angleterre doit s’en aller, mais avant d’épouser Emma, ​​​​il convoque son père, Sweyn Forkbeard, pour qu’il prenne sa place aux côtés d’Edmund.

Pour assurer le pouvoir de son fils, Forkbeard nomme Earl Godwin Earl of Sussex, qui prend sur lui d’assassiner Edmund et de faire passer cela pour un accident. Enfin, Olaf et Kåre unissent leurs forces pour envahir le Kattegat.

Dans le dernier épisode de « Vikings : Walhalla», la reine Aelfgifu, avec le soutien de Godwin, arrive en Angleterre et menace de prêter sa flotte à Olaf si Emma n’est pas bannie en Normandie. Pour gagner la confiance de Forkbeard, Aelfgifu propose de se rendre en Mercie et de parler avec les seigneurs là-bas.

Freydis est devenu un guerrier du bouclier et a juré de protéger Kategatt (Photo : Vikings : Valhalla / Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « VIKINGS : VALHALLA » ?

Bien que Harald Sigurdsson semble trahir les Vikings du Kattegat en rejoignant son frère, il l’a en fait fait pour découvrir leur plan d’attaque et empêcher Leif. Cependant, Olaf n’a utilisé le fanatique religieux que pour attaquer Kattegat d’un autre côté.

Au milieu de la bataille, Haakon reçoit plusieurs flèches, mais avant de mourir, il rappelle à Freydis qu’elle doit survivre car c’est la dernière. Peu de temps après, Kare apparaît et la défie de se battre, la confrontation se termine avec la jeune guerrière coupant la tête de sa rivale.

De même, Harald est grièvement blessé, mais est secouru par Freydis, qui admet avoir perdu la bataille. Bien que Leif réussisse à survivre, il perd Liv aux mains d’Olaf, qui arrive dans la grande salle et se déclare roi de Norvège.

Cependant, sa victoire est de courte durée, car Emma n’a jamais quitté l’Angleterre et c’était tout un plan de Forkbeard et Godwin pour trouver les navires d’Aelfgifu et reprendre Kattegat, ce qui arrive finalement à la fin de la première saison de « Vikings : Walhalla”.