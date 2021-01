Vikings Valhalla: date de sortie sur Netflix, bande-annonce, ce qui va se passer, acteurs, personnages et tout sur le spin-off

Cent ans après la fin de son ère, les noms de Ragnar Lothbrok et de ses fils sont toujours entendus sur les terres vikings. Les actes des prétendus descendants d’Odin n’ont pas été oubliés. Ils étaient les plus grands guerriers nordiques de tous les temps et ils ont inspiré les personnages qui rempliront les salles de Kattegat en « Vikings: Valhalla», Le spin-off qui Netflix Il sera présenté en première en 2021.

Netflix ordonné la réalisation de « Valhalla« En novembre 2019, quelques semaines avant la première de la sixième et dernière saison de »Vikings», Qui a marqué la fin de l’âge des héros dans la culture nordique suite à la mort de Bjorn Ironside et Ivar le Désossé et à la retraite d’Ubbe et Hvitserk, tous fils de Ragnar.

« Vikings: Valhalla« Est une production de MGM Television, mettant en vedette Michael Hirst, le créateur de »Vikings« En tant que producteur exécutif et Jeb Stuart ( » The Fugitive « , » Die Hard « ) en tant que showrunner. Morgan O’Sullivan (« Vikings”) Sera également l’un de ses producteurs exécutifs. Selon TV Guide, Netflix aurait commandé 24 chapitres initiaux, qui pourraient être divisés en deux saisons de 12.

Des noms comme Bjorn et Ivan continueront d’être entendus dans « Vikings: Valhalla »

QUE SE PASSE-T-IL DANS «VIKINGS: VALHALLA»?

Quand il a annoncé la réalisation de la série, Netflix a révélé que « Valhalla » suivrait les aventures de certains des Vikings les plus célèbres qui a traversé le pont construit par Ragnar et ses fils, dont Leif Erikson, Freydis Eriksdottir, Harald Hardrada et le roi normand Guillaume le Conquérant, 100 ans après les événements de la sixième saison de « Vikings». Hirst a déclaré à Collider qu’Erick the Red, le père de Leif et Freydis, et d’autres guerriers vikings célèbres seraient également discutés.

« Ces hommes et ces femmes vont innover alors qu’ils luttent pour survivre dans une Europe en constante évolution et en constante évolution.»Dit le premier synopsis de la série qui est en cours de développement par la même équipe que le programme original et au même endroit, Ashford Studios, à Wicklow (Irlande).

Au fil du siècle, les personnages de « VikingsIls sont tous morts, mais cela ne veut pas dire qu’ils ont été oubliés. Hirst a expliqué qu’au moment de «Valhalla», Des figures comme Ragnar, Lagertha, Bjorn et Ivar seront mythiques, même s’il ne sera pas nécessaire d’avoir vu le drame initial pour comprendre les prochains événements.

« Chaque fois qu’ils se réunissent dans la grande salle de Kattegat, ils parleront des grands guerriers qui avaient l’habitude de s’asseoir dans la même pièce, à la même table. Ragnar Lothbrok, Lagertha, Bjorn Ironside et Ivar le Désossé sont désormais des personnages mythiques»A commenté le producteur exécutif.

Au moment où les événements de « ValhallaKattegat sera un port commercial encore plus grand, à la fois en taille et en influence, mais il restera le foyer spirituel des Vikings, dont les batailles auront désormais une nouvelle teinte.

A cette époque, même le roi d’Angleterre est Viking, mais chrétien, et le conflit va tourner entre les Vikings qui croient en Jésus-Christ et les Vikings païens. Le monde en sera un autre.

« Le roi d’Angleterre est devenu un Viking. Les Vikings ont envahi la majeure partie de l’Angleterre et possèdent la Normandie. En ce sens, compte tenu d’où nous venons, une scène mondiale a été créée en grand. Mais le même conflit entre chrétiens et païens s’est transformé en conflit interne, car de nombreux rois vikings se sont convertis au christianisme (…) Comme Floki le craignait, les chrétiens battent les païens»Fit remarquer Hirst lui-même.

BANDE-ANNONCE DE « VIKINGS: VALHALLA »

« Vikings: Valhalla« Il n’a pas encore de date de sortie, mais comme la première saison était déjà entièrement enregistrée après avoir surmonté quelques pauses dues à la pandémie COVID-19, les premières avancées pourraient venir très bientôt.

Selon What’s on Netflix, la production d’une deuxième saison commencerait bientôt.

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « VIKINGS: VALHALLA »

La production n’a pas officiellement révélé le casting de « Vikings: Valhalla», Mais certains noms peuvent être collectés à partir du fichier iMDB de la série, comme Freydis Eriksdotter, qui jouerait Freydis:

Álfrún Laufeyjardóttir

Jack Mullarkey – Toke

Frida Gustavsson – Freydis Eriksdotter

Ethan Dillon

Joakim Nätterqvist – Birkir

Bosco Hogan – Aethelred l’indécis

Mark Huberman – Comte de Sussex

Kenneth M. Christensen

Alan Devine – Comte de Kent

Gavin O’Connor – Comte d’East Anglia

Gavan O’Connor-Duffy – Njall

Yvonne Mai – Merin

Bill Murphy – Ogda

Karen Connell

Matthieu Malone

Hafþór Júlíus Björnsson – Berserker

Conor Hegarty

Dave Rowe

DATE DE PREMIERE DE «VIKINGS: VALHALLA»

S’il est vrai que les enregistrements de la première saison de « Vikings: Valhalla« Ils sont déjà terminés, comme le suggèrent les publications sur les réseaux sociaux de l’équipe de la série, il sera probablement publié dans le courant de 2021, s’il n’y a pas de problème de post-production.