‘Vikings : Valhalla’ : date de sortie, nouveaux personnages et synopsis sur Netflix

« Vikings : Valhalla » est sur le point d’atteindre Netflix après le 30 décembre 2021, il a diffusé son dernier chapitre de la sixième saison après sept ans et 89 chapitres.

Les guerriers nordiques étaient dirigés par Ragnar Lothbrok (Travis Fimmel), il a dit au revoir avec une promesse : revenir avec une suite dans laquelle ses descendants ont continué à conquérir les territoires européens.

Maintenant, dans cette nouvelle saison, elle se déroulera 10 ans avant les événements survenus à Vikings et même avec de nouveaux visages comme Leif Erikson, Freydis, Harald Hardrada ou le roi Guillaume Ier d’Angleterre.

Combien d’épisodes aura « Vikings : Valhalla » ?

La première saison de « Vikings : Valhalla » a 8 chapitres et sera lancé le vendredi 25 février prochain sur Netflix.

À quoi ressemblera la nouvelle saison de « Vikings : Valhalla » ?

Dans cette nouvelle saison, des Vikings d’autres régions de Scandinavie se réuniront pour se rendre en Angleterre et venger la mort de milliers de leurs frères, commis par le roi viking Canute, ils traverseront à nouveau les mers pour enlever et conquérir de nouvelles villes anglaises, comme Londres.

« Vikings : Valhalla » aura un nouveau différend : les désaccords entre Vikings païens et Vikings chrétiens, car ces derniers se sont convertis au fil des ans. Un affrontement idéologique et religieux met en danger le statu quo du peuple et pourrait déboucher sur une guerre civile.

En ce sens, l’histoire se déroulera, selon Hirst, vers l’an 1066, lors de ce qui fut l’invasion de l’Angleterre à laquelle participa l’un des descendants de Rollon.

« Nous retournons à Kattegat, qui, bien sûr, est la patrie spirituelle des Vikings. Mais c’est un Kattegat changé. C’est l’un des plus grands ports d’affaires d’Europe. Il a grandi en taille et en importance. Le roi d’Angleterre est devenu un Viking. Les Vikings ont envahi l’Angleterre et sont les maîtres de la Normandie. »Hirst avancé.

Qui fait partie du casting de « Vikings : Valhalla » ?

Certains fans de la saga regretteront les personnages des saisons précédentes. Cependant, des visages comme Sam Corlettqui faisait partie de ‘The Chilling Adventures of Sabrina’, donnera vie à Leif Eriksonun groenlandais, marin expert et combattant, qui aura un rôle important dans la compagnie dirigée par le roi Canute, déplacé en Angleterre.

Un autre des nouveaux membres sera Pull Léo, qui a fait partie de Sanditon, Clique ou Victoria et dans le film Maléfique, incarnera Harald Sigurdsson, un Viking de la noblesse norvégienne. Charismatique, ami de ses amis, tolérant des religions chrétiennes et païennes et, enfin, ambitieux (comme tout bon Viking).

Frida Gustavson (The Witcher, Partisan, De utvalda) jouera Freydis Eriksdotter, la sœur de Leif. Une femme avec beaucoup de force, une combattante, qui vient à Kattegat en quête de vengeance et qui rencontrera plus d’un problème pour ses croyances païennes profondément enracinées. À votre tour, vous vous sentirez attiré par un chrétien.

Bradley Freegard (Keeping Faith, Gwaith/Cartref) sera le roi Canut du Danemark, un leader incontournable dans l’histoire du peuple viking au XIe siècle, un expert pour conquérir des territoires et en prendre possession avec ses stratégies. Un homme très intelligent et ambitieux qui veille à la fois sur ses amis et ses ennemis.

