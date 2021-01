Vikings Valhalla: ce seront les acteurs et les personnages de la suite des Vikings

Attention aux fans de ‘Vikings’! Ce mardi est venu une excellente nouvelle pour l’avenir de la franchise, qui est dans la prochaine série suite à l’histoire originale sur le service de streaming Netflix. On parle de ‘Vikings: Valhalla’, un projet annoncé il y a plus d’un an qui révèle peu à peu des détails, au-delà des indices que Michael Hirst a donnés il y a quelques semaines.

De quoi s’agit-il?: « Il débute au début du XIe siècle et raconte les aventures légendaires de certains des Vikings les plus célèbres de tous les temps: Leif Eriksson, Freydis Eriksdotter, Harald Hardrada et le roi normand Guillaume le Conquérant. Ces hommes et ces femmes ouvriront la voie au fur et à mesure qu’ils lutter pour survivre dans un monde en constante évolution « , est le synopsis de Collider.

« Au début du 11ème siècle, les Vikings les plus célèbres qui aient jamais vécu ont frayé un chemin à travers un monde au milieu d’un changement violent. Voici le casting de Vikings: Valhalla, la prochaine toute nouvelle aventure de la saga épique des Vikings. », étaient les mots qu’ils ont utilisés sur Twitter pour présenter le casting. Regardez qui ils sont et leurs personnages!

Au début du XIe siècle, les Vikings les plus célèbres à avoir jamais vécu ont ouvert la voie à un monde en proie à de violents changements.

Voici le casting de Vikings: Valhalla, la prochaine toute nouvelle aventure de la saga épique des Vikings, uniquement sur Netflix. – NX (@NXOnNetflix)

26 janvier 2021





Photo: Collisionneur



+ Acteurs et personnages de ‘Vikings: Valhalla’:

(En haut de gauche à droite)

– Caroline Henderson est JARL HAAKON: Une grande guerre, chef tolérant et dirigeant de Kattegat.

– Laura Berlin est EMMA DE NORMANDIE: La jeune, ambitieuse et l’une des femmes les plus riches d’Europe. De la cour normande et du sang viking.

– Pollyanna McIntosh est REINE ÆLFGIFU: Calculatrice et ambitieuse, Reine Ælfgifu du Danemark.

– David Oakes est EARL GODWIN: Le survivant ultime. Conseiller principal du roi d’Angleterre.

– Jóhannes Jóhannesson est OLAF HARALDSON: Un Viking physiquement énorme et ambitieux; Sévère et implacable. Olaf est un chrétien de «l’Ancien Testament».

(En bas de gauche à droite)

– Frida Gustavsson est FREYDIS ERIKSDOTTER: Férocement païen, fougueux et têtu, et croyant fermement aux «anciens dieux».

– Bradley Freegard est KING CANUTE: Le roi du Danemark, dont les ambitions façonneront le cours du XIe siècle.

– Sam Corlett est LEIF ERIKSSONMarin groenlandais et intrépide, élevé aux confins du monde connu. Leif est notre entrée dans un monde viking au milieu d’un changement violent.

– Leo Suter est HARALD SIGURDSSON: Un noble viking et l’un des derniers berserkers. Charismatique, ambitieux et beau.

– Asbjørn Krogh Nissen est JARL KÅRE: Représente une menace pour les vieilles coutumes païennes.

La première saison est déjà filmée et il a été réalisé dans le cadre d’une étude d’accidents notables située en Irlande, où il y avait 30 travailleurs COVID. Ils ont repris un grand hôtel pour mettre les acteurs en quarantaine et assurer la santé de tous les membres sur le plateau. Pour le moment, Netflix n’a annoncé aucune date de sortie.