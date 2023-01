Vikings Valhalla : aura-t-il une saison 3 sur Netflix ?

in

Ce jeudi une nouvelle série créée par Michael Hirst sur les guerriers scandinaves est arrivée sur la plateforme de streaming.

© IMDbVikings : Walhalla.

Dire qu’une fois qu’ils sont nés comme une mini-série et aujourd’hui, ils ne cessent de publier de nouvelles histoires. Vikings il a été créé par Michel Hirst en 2013, lorsque la fureur sur Jeu des trônes Je commençais à me réveiller. La série épique est née de la main de Histoire avec l’idée de raconter la vie de ragnar. Cependant, ils se sont vite rendu compte que plus de saisons devaient être faites.

quand la fin de Vikings approché, Netflix Il ne lui a pas fallu longtemps pour se mettre au travail, rejoindre Michel Hirst et penser une nouvelle fiction. De cette façon, Vikings : Walhalla il a été créé à partir d’une commande de 24 épisodes. Avec deux saisons de huit épisodes déjà diffusées, il reste encore de la place pour un épisode de plus sans date de sortie.

« Je savais ce qu’allait être la saison 3 »expliqué Jeb Stuart, showrunner de Vikings : Walhalladans un entretien avec Collisionneur. « Je savais où la saison 3 allait être à cause de ce changement de culture, je savais que nous devions enfin arriver dans le Nouveau Monde »il ajouta. Jusqu’à présent, il n’y a pas plus de détails sur ce que le prochain versement pourra compter.

Vikings : Walhalla est un spin-off qui se déroule un siècle après les événements que nous avons vus dans la production originale. Freydis, Leif et Harald sont les protagonistes de cette histoire qui donnent vie Sam Corlett, Frida Gustavsson et Leo Suter. L’Oracle est le seul personnage à se reproduire dans les deux séries.

+Y aura-t-il la saison 4 de Vikings : Valhalla ?

Il reste encore un long chemin à parcourir pour savoir ce qui décidera Netflix sur l’avenir de Vikings : Walhalla. Cependant, Jeb Stuart est optimiste sur ce sur quoi il pourra compter avec ce spin-off créé par Michel Hirst et veut faire une autre trilogie de saisons. « J’espère que nous aurons l’opportunité de terminer ce voyage »a-t-il pointé.

