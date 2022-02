« Vikings : Valhalla », aura-t-il une saison 2 sur Netflix ?

« Vikings : Walhalla”, La série canado-irlandaise de Netflix, se déroule plus de 100 ans après les derniers événements du drame historique de History Channel et dépeint la fin de l’ère viking au milieu d’une guerre entre les terres britanniques et leurs pillards scandinaves.

La suite de « vikings”, créé par le scénariste Jeb Stuart, a un casting composé de Sam Corlett, Frida Gustavsson, Leo Suter, Bradley Freegard, Jóhannes, Haukur Jóhannesson, Caroline Henderson, Lauren Berlin, Asbjørn Krogh, David Oakes, Julian Seager, Pollyanna McIntosh, John Kavanagh et Pääru Oja.

Les huit épisodes de la première saison de « Vikings : Walhalla» créé en Netflix seulement le vendredi 25 février 2022, mais les fans du drame historique réclament déjà un deuxième volet.

« VIKINGS : VALHALLA », AURA-T-IL UNE AUTRE SAISON ?

Bien que le géant du streaming n’ait fait aucune annonce officielle concernant un nouveau lot d’épisodes, selon Deadline, Netflix aurait commandé 24 chapitres initiaux, par conséquent, une deuxième et une troisième saison pourraient être confirmées.

« On est déjà en préparation pour la saison 3. Il y a déjà beaucoup sous le barrage qui est excitant et gros», a révélé Jeb Stuart à Entertainment Weekly. « Quand je le présentais, j’essayais de le présenter comme une chose multi-saisons, car de cette façon, je peux développer ces personnages dans les histoires sur une période de plus en plus longue.« , il ajouta.

De plus, le dernier épisode, où Olaf et Kåre unissent leurs forces pour envahir le Kattegat et une intrigue de palais pour le contrôle du trône d’Angleterre conduit à une tournure inattendue des événements, a ouvert la voie à un deuxième volet.

Pour l’instant, on sait qu’au moins le tournage de la deuxième saison de « Vikings : Walhalla» s’est terminé en novembre 2021, ce qui pourrait signifier que les épisodes suivants arriveront dans les mois à venir.

Alors que Leif envahit l’Angleterre avec les Vikings menés par Canute, Freydis arrive à Upsala et découvre son destin (Photo : Vikings : Valhalla/ Netflix)

QUAND SERA LA SAISON 2 DE « VIKINGS: VALHALLA » PREMIÈRE?

La deuxième saison de « Vikings : Walhalla« Il n’a pas encore de date de sortie, mais il est fort probable que les nouveaux épisodes arrivent sur la plateforme de streaming à fin 2022 oh début 2023.