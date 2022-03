« Vikings : Valhalla » 2 sur Netflix : quand sortira la nouvelle saison

le Vikings : finale de la saison 1 de Valhalla a ouvert la voie à un deuxième volet de la série de Netflix et moins de deux semaines après sa première, le créateur Jeb Stuart a annoncé le renouvellement de la fiction canado-irlandaise pour un deuxième et un troisième opus.

« Je suis ravi de pouvoir confirmer que nous avons terminé (le tournage) et le montage pour la saison 2 et que la production commencera bientôt sur la saison 3. » Stuart, qui reviendra en tant que producteur exécutif pour les nouvelles saisons, a déclaré dans un communiqué.

Il a également déclaré : «Alors que les histoires de Leif, Freydis, Harald, Olaf, Canute et le reste de notre incroyable distribution sont secrètes, je peux dire sans hésitation que leurs voyages seront encore plus épiques que ce que vous avez vu jusqu’à présent.”.

Canute et Harald Sirgudsson se préparent au combat dans « Vikings : Valhalla » (Photo : Netflix)

QUAND SERA LA SAISON 2 DE « VIKINGS: VALHALLA » PREMIÈRE?

La deuxième saison de « Vikings : Walhalla” n’a pas encore de date de sortie Netflixmais il est fort probable que les nouveaux épisodes arriveront sur la plateforme de streaming à fin 2022 ou début 2023.

La scène de tournage du deuxième volet de la série se déroule plus de 100 ans après les derniers événements de « vikings» s’est terminé en novembre 2021, ce qui signifie que les nouveaux chapitres pourraient arriver dans les mois à venir.

Bien qu’il soit également possible que les producteurs aient l’intention d’attendre jusqu’en 2023 pour sortir le nouveau lot d’épisodes de « Vikings : Walhalla”, le prompt renouvellement indique le contraire.

Freydis est devenu un guerrier du bouclier et a juré de protéger Kategatt (Photo : Vikings : Valhalla / Netflix)

QUE SE PASSE-T-IL DANS LA SAISON 2 DE « VIKINGS : VALHALLA » ?

A la fin de la première saison de « Vikings : Walhalla», au milieu de la bataille, Harald est grièvement blessé, mais est secouru par Freydis, qui avoue avoir perdu. Bien que Leif réussisse à survivre, il perd Liv aux mains d’Olaf, qui arrive dans la grande salle et se déclare roi de Norvège.

Cependant, sa victoire est de courte durée, car Emma n’a jamais quitté l’Angleterre et tout était un plan de Forkbeard et Godwin pour trouver les navires d’Aelfgifu et reprendre Kattegat. Que va-t-il se passer dans le deuxième volet ?

Leif est probablement à la recherche de sa sœur Freydis après qu’elle se soit enfuie du combat avec Harald. Qu’adviendra-t-il des autres personnages ? Quelle est la prochaine étape de la guerre entre les terres britanniques et leurs pillards scandinaves ?