Vikings: Ubbe, avez-vous vraiment découvert l’Amérique du Nord?

Après six saisons, la série History « Vikings”Finalement, s’est terminé en décembre 2020. Cela a commencé comme une émission sur Ragnar Lothbrok, un agriculteur aventureux qui voulait voir ce qui se trouve au-delà de l’horizon à l’ouest. Au fur et à mesure que l’histoire progressait, de nombreux personnages allaient et venaient.

Les scandinave C’étaient des gens féroces et fiers, qui ne craignaient rien, pas même la mort. Tandis que certaines vikings Ils avaient un arc de caractère très dramatique, plein de rebondissements, d’autres sont restés à l’arrière-plan et ont soutenu leurs dirigeants dans leurs missions. Tous n’étaient pas aussi remarquables et intéressants que Ragnar.

En revanche, on ne pouvait pas en dire autant du deuxième fils aîné de Ragnar, Ubbe, qui devient le premier Viking à atteindre Amérique du Nord, atterrissant sur les rives de Terre-Neuve après un détour vers Groenland et un voyage en mer déchirant. Du moins, c’est ce que raconte la série télévisée.

Oui ok « Vikings« A pris de nombreuses libertés créatives pour dépeindre la vie scandinave sur le petit écran (même avec des personnages aux pouvoirs surnaturels), il y a une part de vérité dans le voyage de Ubbe et comment ce n’était pas Christophe Colomb qui a découvert États Unis.

UBBE DES «VIKINGS» A-T-IL VRAIMENT DÉCOUVERT L’AMÉRIQUE DU NORD DANS LA RÉALITÉ?

Ubbe était chargé de réaliser le rêve de son père, Ragnar (Photo: Vikings / Netflix)

Pour autant que l’on sache, le Ubbe de la vraie vie n’a jamais navigué vers Amérique du Nord; Son rôle le plus connu dans les sagas nordiques était celui de l’un des leaders de la Grande armée païenne qui a envahi Angleterre au milieu de 9ème siècle, comme représenté sur la saisons 4 et 5 de « Vikings». Pourtant, il y avait un homme nommé Leif Erikson que l’histoire enregistre comme le premier Viking à mener une expédition vers LES USAGES.

La zone explorée par Leif Erikson est connue aujourd’hui sous le nom de Terre-Neuve, mais il n’y est arrivé que depuis environ un an 1000 après JC, plus d’un siècle après l’époque où le saison 6 de « Vikings». La découverte de Amérique du Nord de la part des Scandinaves a accéléré la chronologie de la série afin de boucler le cercle des thèmes de l’émission.

L’histoire a commencé avec les rêves de Ragnar Lothbrok pour explorer une terre où les Vikings n’étaient jamais allés auparavant, et le saison 6 vu les enfants de Ragnar réaliser vos ambitions de différentes manières. Alors que Ivar le désossé a rendu hommage à la redoutable réputation de son père en tant que guerrier et pillard, Ubbe chassé le rêve de Ragnar pour découvrir de nouvelles terres.

Ubbe et Floki, deux des rares survivants de la saga Viking (Photo: Vikings / Netflix)

Dans les déclarations à Collisionneur, le showrunner de « Vikings», Michael Hirst, Il a dit que le spectacle avait toujours pour but de se terminer de cette façon: « Il savait que la fin serait la découverte de l’Amérique et de Terre-Neuve. Et c’est ce que j’ai toujours prévu». La description de Leif dans La saga des Groenlandais il ressemble à Ubbe extrait de «Vikings», interprété par Jordan Patrick-Smith: «un homme grand et fort, avec une apparence très frappante et sage, en plus d’être un homme modéré en tout».

Contrairement à ses frères les plus impétueux et instables, Ubbe a toujours été le fils aîné équanime, réfléchi et diplomatique de Ragnar, et à un moment donné, il s’est converti au christianisme pour assurer de meilleures relations avec le roi Alfred le Grand et sa cour royale. Ubbe il exerce la même sagesse et la même diplomatie lorsque ses colons rencontrent le peuple pour la première fois Mi’kmaq, laissant les cadeaux comme un geste de bonne intention et travaillant avec les dirigeants pour essayer de cultiver la paix parmi leur peuple.

Le récit de l’histoire de la première réunion du vikings avec les Amérindiens c’est beaucoup moins romantique. Selon la Saga des Groenlandais, Leif n’a rencontré aucun indigène lors de sa première expédition, mais son frère Thorvald il l’a fait lors de son deuxième été en explorant Vinland. Selon l’histoire, les hommes de Thorvald découvert trois bateaux couverts de fourrure avec trois hommes à bord de chaque bateau, et ils ont tué tous les hommes sauf un.

Floki a retrouvé Ubbe et Torvi à la fin de « Vikings » (Photo: Amazon Prime Video)

Une bataille avec une plus grande force d’indigènes a suivi, au cours de laquelle Thorvald il a été touché par une flèche et est rapidement mort de ses blessures. Plus tard, un homme nommé Thorfinn Karlsefni conduit sa propre bande de Scandinaves à Vinland pour établir un règlement, mais malgré les efforts initiaux des Indiens pour s’engager dans le commerce, les relations sont rapidement redevenues violentes.

Le voyage de Ubbe à Amérique du Nord dans « Vikings« Est particulièrement intéressant à la lumière de la suite à venir »Vikings: Valhalla», Qui a lieu plus d’un siècle après la saison 6 de la série et mettra en vedette Leif Erikson parmi ses personnages. « Vikings: ValhallaPeut bien aborder l’expédition de Ubbe et expliquez pourquoi l’histoire a été enregistrée Leif en tant que premier éclaireur viking à atteindre Amérique du Nord.

Oui Ubbe ne reviendra jamais à Norvège et leurs colons sont morts ou ont rejoint la tribu Mi’kmaq, alors il aurait présumé perdu en mer et le récit de ses aventures en Amérique du Nord il ne serait pas inscrit dans les sagas. Mais si une fois dans « Vikings: Valhalla » Leif Erikson atteint l’Amérique du Nord, il retrouvera peut-être des traces de ceux qui étaient là avant lui.