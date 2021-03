« Vikings »: Sigurd, le fils de Ragnar qui a reçu le pire traitement de tous

« Vikings»A pris fin en décembre 2020, avec beaucoup moins de noms que ceux qui ont commencé cette tranche, y compris Sigurd. Pour beaucoup, il devait mourir et pour d’autres, il devait vivre car ils le considéraient comme un personnage pertinent qui pouvait offrir un fil différent à l’histoire.

« Vikings » il a été créé par Michael Hirst, cette série est basée sur les légendes du Viking Ragnar Lothbrok, l’un des héros les plus célèbres de la culture nordique, connu pour avoir pillé Northumbrie, France et Bretagne. Cela a suscité un grand intérêt chez le public car à sa sortie, il battait son plein. « Jeu des trônes » c’était donc une autre série d’époque.

Le dernier chapitre de « Vikings« Première le 30 décembre de États Unis et le 31 décembre dans Amérique latine dans Vidéo Amazon Prime. Comme beaucoup de fans s’en souviennent, dans Janvier 2019 Il a été annoncé que la sixième tranche du programme serait également la dernière, sans possibilité de renouvellement pour la septième partie.

Au fil des saisons et même après sa fin, pour beaucoup de spectateurs, il fallait parler du peu d’importance que le personnage de Sigurd dans la série, où pour beaucoup, il a pu offrir plus à l’intrigue. C’est pourquoi nous vous apportons des informations pertinentes sur ce sujet. Continuez à lire et découvrez les détails.

SIGURD, LE FILS DE RAGNAR A REÇU LE PIRE TRAITEMENT DE TOUS

Sigurd est le fils de Ragnar qui est apparu dans la série History (Photo: History)

Bien qu’il ait été diffusé dans le Chaîne historique, « Vikings » Il n’a jamais été prévu d’être complètement historiquement exact sur les personnages et les événements décrits dans la série. Cependant, comme la série a été fortement inspirée par des personnages réels et historiques, la comparaison devient presque inévitable. Un des fils de Ragnar a reçu l’extrémité la plus courte du bâton.

Les fans du Vikings récemment, ils sont allés à Reddit se plaindre du peu qui apparaît Sigurd dans les premières saisons de la série par rapport à ses frères et sœurs. À tel point qu’un fan a pensé que le personnage était mort sans qu’il s’en rende compte: «J’ai réalisé que je n’avais pas vu Sigurd depuis sa naissance. Est-ce que je manque quelque chose? Vous est-il arrivé quelque chose que j’ai manqué ou oublié? l’utilisateur a écrit SheldorBackOnline5. «Nous voyons toujours Bjorn, Ubbe, Hvitserk et Ivar, mais jamais Sigurd. Est-ce là et je n’en ai pas conscience? « .

Les fans de Sigurd ont été déçus par le traitement du personnage de la série (Photo: Histoire)

Il est vrai que l’importance de Sigurd en tant que fils de Ragnar est grandement minimisé dans la série. Cela ne commence à être pertinent qu’à la quatrième saison et ne le rend même pas vivant jusqu’à la fin de la saison. Il semble que son rôle et son histoire soient principalement de servir d’autres personnages. Par exemple, sa rivalité avec Ivar semble être développé uniquement pour souligner la règle de Kattegat.

Sigurd est dépeint comme extrêmement rancunier envers son frère Ivar et sa mère Aslaug. Il lui reproche de ne pas avoir prêté attention et d’avoir causé la mort de Sigg, en plus de favoriser Ivar à propos de ses autres enfants. À son tour, blâme Ivar pour avoir volé sa mère et son comportement psychopathe est causé par le fait qu’elle le dorlote. Leur rivalité a continué jusqu’à la fin de la vie de Sigurd quand il a intentionnellement enragé Ivar au point où il lui lança une hache.

Sigurd est décédé de manière cruelle, mais l’histoire ne doit pas se concentrer sur lui et c’est pourquoi c’était comme ça (Photo: Histoire)

La hache a percé la poitrine de Sigurd, et dans ses dernières secondes de vie, il l’a sorti et s’est dirigé vers Ivar brandissant l’arme pour tenter de prendre sa dernière revanche. Mais même ce complot semble servir en grande partie le but d’établir le mal de Ivar au lieu de frapper Sigurd l’adieu qu’il méritait.

En plus de ses mauvais traitements pendant la série, les fans se plaignent du fait que son destin malheureux ne correspond pas à l’héritage de son homologue historique. «Historiquement, c’était assez important. C’est l’une des choses qui m’ont le plus dérangé dans ce programme « , a commenté un autre fan Reddit. «Il est juste l’ancêtre paternel direct des rois du Danemark et d’Angleterre, ce n’est pas grave. Faisons une réflexion après coup, « ajoutèrent-ils.

Alors que même le Sigurd La vraie vie est enveloppée de mystère et de mythe, son importance ne peut être sous-estimée. Il est devenu la base de nombreuses œuvres d’art, y compris des titres d’opéra de Richard Wagner, Siegfried, le nom germanique de Sigurd. Et même s’il est dommage que le programme ne lui ait pas donné la notoriété qu’il méritait, de nombreux fans du « Vikings » ils se souviennent encore de lui avec tendresse.