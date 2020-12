Vikings Saison 6B : Georgia Hirst révèle que la date de sortie de la mi-saison est prévue pour début 2021

La star de Torvi, Georgia Hirst, s’est entretenue en exclusivité avec Express.co.uk et a partagé quelques détails révélateurs sur le retour prochain de la sixième saison des Vikings. Ses commentaires suggèrent que la série devrait arriver sur History and Amazon Prime Video peu après la nouvelle année.

La star des VIKINGS Georgia Hirst a exprimé son espoir d’une sortie anticipée en 2021 pour la seconde moitié de la sixième et dernière saison de la série.

La première de mi-saison du sixième épisode de Vikings a laissé les fans au milieu d’une longue interruption.

Heureusement, les commentaires de Georgia Hirst (Torvi), une habituée de la série, ont confirmé que les téléspectateurs patients n’auront plus beaucoup de temps pour attendre le retour de la série.

La saison 6, deuxième partie, reprendra là où le choquant point culminant de la mi-saison s’est arrêté, alors que Bjorn Ironside (joué par Alexander Ludwig) et Ivar le Désossé (Alex Høgh Andersen) se sont affrontés sur les rives de Vestfold.

En exclusivité pour Express.co.uk, Hirst a confirmé que son passage dans la série s’est achevé bien avant que la pandémie de coronavirus ne retarde la sortie de Vikings.

Elle a révélé : « Nous avons terminé le tournage, je veux dire il y a presque trois ans maintenant. Ce qui est en fait dingue ».

Georgia Hirst a passé son temps pendant la pandémie à filmer Five Dates, une comédie romantique interactive innovante, disponible en téléchargement à partir de mardi.

Juste à temps pour le deuxième confinement du Royaume-Uni, Hirst fait le portrait de Grace, l’une des cinq joueuses de vidéo-dates qui doivent impressionner en tant que protagoniste du film interactif, Vinny (Taheen Modak).

En plus de son nouveau projet, l’interview de la star des Vikings par Express.co.uk a confirmé qu’il ne faudra pas longtemps avant que Torvi de Hirst ne revienne sur les écrans.

Elle a expliqué : « Il est évident que nous avons encore une saison à venir. Je pense qu’en raison du verrouillage et d’autres facteurs, elle a été retardée. Mais, j’ai entendu dire que c’est le début de l’année prochaine.

Torvi a été vue pour la dernière fois avec son mari Ubbe (Jordan Patrick Smith) lors de leur expédition en Islande, où ils ont rencontré un mystérieux voyageur nommé Othere (Ray Stevenson).

Son voyage a culminé avec la naissance de son petit fils, nommé Ragnar en l’honneur du père d’Ubbe et de l’ancien protagoniste du spectacle, Ragnar Lothbrok (Travis Fimmel).

De plus, certains fans sont convaincus que la quête islandaise du couple fera place au retour du favori de la série, Floki (Gustaf Skarsgård), après sa disparition dans la saison cinq.

La mise à jour de Hirst sur la sortie de la série a fait naître l’espoir que l’interruption ne se prolonge pas longtemps puisque la pause se poursuit pendant la période des vacances.

 

La star des Vikings a également admis qu’elle partageait les frustrations des fans, car elle a confirmé qu’elle avait été tout aussi mal informée que les amateurs de la série pendant les retards inattendus.

Elle a révélé : « Je reçois beaucoup de questions de la part des fans, c’est ma question la plus posée. Par exemple, « Quand est-ce que Vikings sortira ? Et moi, « honnêtement, je ne sais pas ». Personne ne me dit rien !

« Je suis aussi dans le noir que tout le monde. J’ai entendu dire au début de l’année prochaine, je ne peux pas imaginer qu’ils nous fassent attendre plus longtemps. »

Les mots de Hirst seront un soulagement pour les fans qui attendent depuis février de cette année de connaître le sort de Bjorn Ironside après l’embuscade choquante d’Ivar en finale de mi-saison.

On peut maintenant espérer que la série reprendra sur History Channel à un moment donné en janvier ou février, avec des épisodes qui arriveront le lendemain sur Amazon Prime Video.

Les fans américains peuvent également trouver le reste de la série sur Hulu, les nouveaux épisodes arrivant généralement en une seule fois quelques mois après la diffusion initiale.

La saison 6 de Vikings sera de retour en 2021 sur History et Amazon Prime Video.