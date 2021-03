Vikings Saison 6: Revue, Saga épique, dynamique et émotionnelle.

La saga de Ragnar Lothbrok (Travis Fimmel) a toujours été au centre des préoccupations des Vikings. Nous avons vu pour la première fois la transformation de l’homme de paysan en visionnaire, de comte en roi en légende. Après Ragnar, l’émission s’est concentrée sur la façon dont la légende de Ragnar a infusé et habité ses fils, ainsi que sur les effets de leur perception sur les rivaux, les ennemis, les amis, les gentils et les rois du monde entier.

Et maintenant, avec la seconde moitié de la sixième saison de Vikings, la saga se termine, avec dix épisodes dégoulinant de tout le sang, les combats, les larmes, les voyants, les peurs et la philosophie que vous attendez du produit phare de History Channel. Afficher.

La revue:

Il est difficile d’écrire une critique sans spoiler d’une émission comme Vikings, en particulier maintenant que la série touche à sa fin et cela ne surprendra personne d’apprendre que le sang coule comme du vin. Qui persiste et qui périt? Qui revient et qui reste à l’écart? Même reconnaître la présence ou l’absence d’une surprise dans un sens spécifique peut être un spoiler majeur.

En conséquence, une grande partie de cette critique se lira comme les délires du propre voyant de la série, un réseau d’insinuations et de mumbo jumbo surnaturel conçu uniquement pour avoir un sens une fois que la prophétie aura été concrétisée. Peut-être que l’âge d’or des Vikings est révolu », a déclaré Gunnhild (Ragga Ragnars) au début de la saison.

Il s’agit d’une distillation exceptionnelle du sol de la saison semi-thématique. L’effondrement d’un empire, l’érosion et souvent l’amputation d’anciennes méthodes, et la géo-chirurgie sauvage d’une planète en mouvement sont tous présents dans ce conte. Seuls les fous aspireront à être roi parce que l’autorité absolue corrompt complètement.

LIRE LA SUITE: – Ginny & Georgia Review: Netflix Show n’est jamais capable de trouver son propre chemin.

Le conflit de longue date de la série entre le paganisme et le christianisme atteint un point culminant ici, et les épisodes sont remplis d’imagerie et de symbolisme religieux riches. Il y a aussi une sorte de réponse à la question de savoir lequel des fils de Ragnar représente et résume le mieux son héritage.

Le pays des Vikings est une mer de bleu et de gris, un crépuscule sans fin de mort et de désespoir. Dans ces confins sombres, la mise en scène et la cinématographie ne manquent jamais d’évoquer le vide majestueux et brumeux du monde:

des vents hurlants sur des collines dénudées; silence doux et silencieux s’étendant aux pâles termes des thèmes de stock-dans-commerce, des environnements, des comptages d’acteurs, des décomptes de corps et des ensembles d’actions notées R, Vikings et Game of Thrones ont beaucoup en commun en surface.

Bien que certains puissent trouver la conclusion insatisfaisante, la prise de conscience que le passé doit être laissé pour compte résonne puissamment non seulement dans la finale de la série, mais également dans toute la seconde moitié de la saison.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂