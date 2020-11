VIKINGS Saison 5B: Le résumé avant la partie 2 disponible aujourd’hui !

LES « VIKINGS » SONT DE RETOUR DEPUIS AUJOURD’HUI AVEC LA DEUXIÈME MOITIÉ DE LEUR CINQUIÈME SAISON, ET IL EST TEMPS DE SE PRÉPARER À LA GUERRE.

Pour beaucoup, un digne concurrent de « Game of Thrones », pour d’autres, une série incomparable. Les « Vikings » ont fait de l’histoire la première préoccupation de millions de personnes dans le monde, ce qui est inimaginable. Bien que ces gens, leur culture et leur mythologie aient attiré l’attention pendant des siècles, personne n’aurait probablement pensé que la série deviendrait un phénomène mondial qui ne fait que croître et s’étendre, ce que le temps n’affecte que de manière positive.

Après une longue pause, surtout si l’on considère comment tout s’est terminé, la série de Canal Historia revient avec la seconde moitié de sa cinquième saison le 28 novembre. Une date inscrite depuis longtemps dans les calendriers des plus fidèles spectateurs et pour laquelle nous devons nous préparer. Peut-être que, bien que nous pensions que les chapitres précédents sont assez récents, nous avons besoin de quelques rappels pour savoir clairement à quels conflits les personnages sont confrontés et, finalement, ce que nous pourrons voir dans ce nouvel épisode.

Idéalement, comme toujours, vous voudrez regarder la première moitié de la saison cinq – et même les quatre précédentes – mais vous n’aurez probablement pas autant de temps pour le faire. Ainsi, la lecture de ce résumé des points clés de la série « Vikings » vous aidera à en garder la trace, et réveillera (encore plus) l’intérêt juste avant la première de la série. Skol !

LA BATAILLE N’EST PAS TERMINÉE

Dans le dernier chapitre, nous avons laissé Ivar comme le grand vainqueur qu’il avait toujours promis d’être, en prenant le Kattegat et en forçant Lagertha, Björn, Ubbe et compagnie à fuir leurs propres terres. Cette vengeance qui le hante depuis la mort de sa mère semble plus proche que jamais. Mais la bataille n’est pas encore terminée, comme nous l’avons vu dans la bande annonce de cette deuxième partie.

Une fois de plus, après une pause pour repenser la situation, les fils de Ragnar Lothbrok vont se retrouver face à face, jouant avec leur vie et qui sait si cela va les achever. Les scènes de bataille des premiers épisodes étaient peut-être l’un de leurs plus grands forts, et il semble que maintenant ils ne resteront plus non plus. Il y aura du sang, des tensions, des surprises et qui sait si nous aurons aussi des trahisons.

CHANGEMENT DE CÔTÉ

S’il y a une chose qui nous est apparue clairement au cours des différentes saisons des « Vikings », c’est qu’ils n’ont pas grand chose à voir avec les Anglais. Bien que Ragnar Lothbrok lui-même ait essayé d’établir une relation amicale avec eux, nous savons tous comment l’histoire s’est terminée… Cependant, il semble que maintenant nous allons voir les Vikings et les Anglais se battre ensemble. Lagertha et son équipe rejoindront l’armée du roi Alfred et lutteront contre Ivar et les autres, contre leur propre peuple, le tout en échange de leur protection.

Le fait de voir les uns unis et les autres confrontés suscite déjà notre intérêt, mais ce que nous nous demandons tous vraiment, c’est si nous assisterons à nouveau à une trahison des Vikings ou des Anglais et, surtout, s’ils finiront aussi mal qu’ils l’ont fait avec Ragnar.

L’AVENIR DE LAGERTHA

L’un des principaux doutes sur ce qui se passera dans la seconde moitié de la cinquième saison est directement lié à l’avenir de Lagertha. Nous l’avons laissée complètement déconcertée et enfoncée, au point de perdre la lumière qui l’avait toujours accompagnée et la brillance de ses cheveux, qui sont devenus gris en quelques secondes, et tout indique que la situation ne changera pas beaucoup.

Depuis que l’Oracle lui a révélé qu’elle allait perdre la vie à cause d’un des fils de Ragnar, Lagertha a la méfiance comme meilleur compagnon et la défaite contre Ivar lui a fait sentir que sa fin est proche. Et elle ne se trompe peut-être pas trop. La plupart des théories parient sur le fait de voir le plus jeune fils du roi viking accomplir sa vengeance et tuer celui qui a pris la vie de sa mère, et les autres soulignent simplement que Lagertha mourra d’une autre manière.

Mais ce qui est clair pour la plupart des téléspectateurs, c’est qu’il y a de fortes chances que la deuxième moitié de la saison cinq soit la dernière pour le personnage joué par Katheryn Winnick. L’actrice s’est déjà inscrite à une nouvelle série de Netflix et devrait quitter « Vikings » soit à la fin de cette série, soit au début de la sixième. Un adieu qui fera mal, mais qui finira par marquer le changement de génération qui a déjà commencé avec la mort de Ragnar lui-même.

UN RENDEMENT ATTENDU

Comme nous le savons depuis que nous avons regardé ce dixième épisode de la saison 5, la seconde moitié de la saison 5 sera marquée par le retour d’un personnage que nous avions perdu de vue il y a quelque temps. Rollo quitte la France et retourne à ses origines, bien que l’on ne sache pas très bien quel sera son camp et quelles seront ses tâches. S’il y a une chose que nous avons apprise de lui, c’est que nous pouvons tout attendre, on n’en sait jamais assez.

Ce qui est clair, c’est que maintenant, sans Ragnar et avec un Lagertha sur le bord, nous allons explorer ce passé qui a été balayé tout au long de la série, mais dont nous ne savons vraiment rien. Le moment est venu de connaître les sentiments de Rollo pour la femme de son frère, ainsi que ses sentiments pour son beau-frère. S’est-il jamais passé quelque chose entre eux ? Quel rôle joue Björn dans tout cela ?

Si vous n’êtes pas du genre à consulter des théories sur Internet, vous êtes peut-être un peu perdu maintenant, mais il y a un fort courant qui prétend que Rollo est le vrai père biologique de Björn, ce qui expliquerait, entre autres, le fait que j’ai toujours eu un faible pour lui. Il est possible que maintenant, avec son retour, nous ayons l’occasion de le connaître et de connaître plus en profondeur ce personnage passionnant, qui n’a cessé de nous surprendre à tout moment.

FRÈRES ET SŒURS ET ENNEMIS

Un autre des conflits centraux de cette saison 5B de « Vikings » va être, une fois de plus, cette confrontation entre les enfants de Ragnar dont nous avons déjà parlé. Surtout, les téléspectateurs sont toujours intéressés par le conflit entre Ubbe et Hvitserk, qui ont toujours été inséparables (au point de partager le même amour) et qui se trouvent maintenant dans des camps différents.

Il semble que lorsque nous leur avons dit au revoir, tous deux étaient plus que sûrs de la décision qu’ils avaient prise, convaincus qu’ils étaient à la place où ils se trouvaient, mais les nouvelles batailles, qui seront beaucoup plus difficiles que les précédentes, leur feront réfléchir à bien des choses. A tel point que, comme nous l’avons vu dans la bande annonce, Hvitserk finira par rejoindre Ubbe et Björn à nouveau et par se battre pour prendre le Kattegat et s’emparer du trône d’Ivar. Un rebondissement dans le scénario que la plupart d’entre nous attendent depuis longtemps.

UN AUTRE AU REVOIR ?

Pour conclure, nous vous laissons avec l’un des plus grands mystères de cette nouvelle série de chapitres. Au début de cette cinquième saison, nous avons vu un Floki perdu, qui voulait s’éloigner de tout et de tous après la mort d’Helga. Bien que le destin l’ait ramené chez lui, il y a beaucoup de doutes sur l’avenir de ce personnage, d’abord parce que nous n’avons pas pu le voir beaucoup.

Les dieux seront à nouveau plus que présents dans sa vie quotidienne et tout indique qu’il ne reviendra pas à la raison, qu’il ne sera plus le Floki qu’il était, ce qui fait penser à beaucoup que ce sera aussi sa dernière saison. De cette manière, ce changement de génération pourrait être définitivement scellé, bien qu’il puisse également rester et fonctionner comme un lien entre une étape de la série et une autre.

