« Vikings »: qui était et comment le personnage historique viking Lagertha est-il vraiment mort

« VikingsMaintenant qu’il a pris fin avec sa sixième saison. L’univers Viking est revenu avec une série dérivée, mais toutes les aventures de la production canonique ont pris fin. Parmi les personnages principaux, Lagertha se démarque, ainsi que l’épouse de Ragnar Lothbrok qui a été tué dans la quatrième saison de la série.

On pense que les contes de Lagertha ils sont identiques aux histoires de la déesse nordique, Thorgerd, mais on ne sait pas grand-chose sur la fin de sa vie. Selon la légende viking, Lagertha elle était une jeune fille et une dirigeante d’une terre connue aujourd’hui sous le nom de Norvège. Lagertha apparu pour la première fois dans les travaux du chroniqueur Saxo dans le XII siècle. Selon ce dernier dans ses œuvres, Gesta Danorum, Ragnar Oui Lagertha Ils ont eu un enfant, Fridlef.

Elle est décrite comme une femme guerrière, combattant aux côtés de son mari et d’autres hommes vikings. Plus tard, Ragnar divorcé de Lagertha à faveur de Thora Borgarhjört, la fille du roi Héraut de Suède. Malheureusement, il n’y a aucun rapport sur la façon dont le réel Lagertha. On pense qu’il est né en 795 et est mort au milieu de 9ème siècle. Selon Saxo, Lagertha a brutalement tué son ex-mari avec un fer de lance qu’elle avait caché dans sa robe.

Puis il prit le contrôle de sa propriété, de ses terres et garda le nom de Lothbrok. C’est très similaire à ce qui s’est passé dans la série télévisée « Vikings« lorsque Lagertha est devenu Earl Ingstadt. Dans la serie, Rouleau Oui Lagertha ils deviennent amants, ce qui n’est pas arrivé dans la vraie vie. Rouleau Il est dépeint comme le frère de, mais même cela n’est pas vrai.

QUI ÉTAIT ET COMMENT LA VRAIE LAGERTHA DES «VIKINGS» EST-ELLE MORT?

Son histoire est connue grâce à plusieurs chants d’actes transmis oralement et modifiés au fil du temps. (Photo: Histoire)

Lagertha C’était un personnage viking historique qui s’est fait connaître grâce à sa bravoure, ses grandes capacités de combat et ses tactiques de guerre. Pour cette raison, il a été conçu le nom de skjaldmö ou même Valkyrie, guerrière viking semi-légendaire. Il est né en Danemark et épousa le célèbre Ragnar Lodbrok.

Grâce à des documents anciens tels que les chansons d’actes ou la création de documentaires et de sagas, on peut en apprendre plus à son sujet, même si sa véracité peut être douteuse puisque la réalité se conjugue avec des événements légendaires. Selon la légende, Lagertha Elle était une jeune fille du bouclier viking et une dirigeante de ce qui est maintenant Norvège, et l’ancienne épouse du célèbre Viking Ragnar Lodbrok.

Après la grande bataille contre le conquérant de Zélande, Frodon, Ragnar est tombé amoureux du brave guerrier Ladgertha. (Photo: Histoire)

Son récit a été enregistré par le chroniqueur Saxo dans le XII siècle. Selon la recherche moderne, il est probable que Lagertha n’était pas un personnage historique, mais un reflet des contes sur les guerrières vikings ou la divinité nordique Thorgerd. Votre nom enregistré par Saxo, Lagertha, est probablement une latinisation du vieux norrois Hlathgerth.

Le récit de Lagertha est enregistré dans des passages du neuvième livre du Gesta Danorum, une œuvre de XII siècle sur l’histoire danoise de l’historien chrétien Grammaticus de saxophone. Selon la Gesta, la course de Lagertha comme un guerrier a commencé quand Du froid, Roi de Suède, envahi Norvège et tué le roi norvégien Siward. Du froid Il a mis les femmes de la famille du roi mort dans un bordel pour les humilier publiquement.

Le document le plus célèbre qui raconte l’histoire de Lagertha est le Gesta Danorum (Photo: Histoire)

En apprenant cela, Ragnar Lodbrok Il est venu avec une armée pour venger son grand-père Siward. Beaucoup de femmes qui Du froid avait ordonné d’abuser de s’habiller pour hommes et de se battre aux côtés de Ragnar. Le principal d’entre eux, et la clé de la victoire de Ragnar, il a été Lagertha. Saxo se rapporte: « Lagertha, une Amazone habile qui, bien que jeune fille, a eu le courage d’un homme et s’est battue au premier rang parmi les plus courageux avec ses cheveux lâches sur ses épaules ».

Tout le monde s’émerveillait de ses exploits incomparables, car ses cheveux qui volaient dans son dos révélaient qu’elle était une femme. Impressionné par ton courage, Ragnar la courtisait de loin. Lagertha intérêt feint et Ragnar est arrivé pour lui chercher la main, demandant à ses compagnons d’attendre dans la vallée de Gaulaire. Il a été attaqué par un ours et un gros chien qui Lagertha avait gardé sa maison, mais il a tué l’ours avec sa lance et a étranglé le chien à mort Ragnar Lothrboklo.

Ragnar a divorcé du guerrier pour épouser une autre femme. (Photo: Histoire)

Ainsi a gagné la main de Lagertha. Selon Saxo, Ragnar a eu un enfant avec elle, Fridleifainsi que deux filles, dont les noms ne sont pas enregistrés. Après être retourné à Danemark pour mener une guerre civile, Ragnar (qui, selon Saxo, J’étais toujours en colère parce que Lagertha avait dressé des bêtes contre lui) divorcé Lagertha se marier Thora Borgarhjört, fille du roi Herraud de Suède.

Il a gagné la main de son nouvel amour après de nombreuses aventures, mais en revenant à Danemark fait à nouveau face à une guerre civile. Ragnar Envoyer à Norvège à la recherche de soutien, et Lagertha, qui l’aimait toujours, est venu à son aide avec 120 bateaux, selon Saxo. Au plus fort de la bataille, le fils de Ragnar, Siward, il était blessé, Lagertha sauvé la journée pour Ragnar avec une contre-attaque.

Lagertha dans l’adaptation télévisée de la série « Vikings ». (Photo: Histoire)

Lagertha, qui avait un esprit incomparable mais un corps délicat, couvrait de son splendide courage le penchant des soldats à hésiter. Parce qu’elle a fait une sortie et a volé à l’arrière de l’ennemi, les prenant au dépourvu, et ainsi transformé la panique de ses amis dans le camp de l’ennemi. Lors du retour à Norvège, elle s’est battue avec son mari et l’a tué avec un fer de lance qu’elle cachait dans sa robe.

Saxo conclut qu’alors elle «a usurpé la totalité de son nom et de sa souveraineté; parce que cette dame présomptueuse trouvait plus agréable de régner sans son mari que de partager le trône avec lui. » Concernant la mort réelle de Lagertha, il es inconnu. Il n’y a aucun écrit confirmant comment il est mort.