« Vikings » : qu’est-il arrivé à Lagertha après le divorce de Ragnar

Sans aucun doute, Lagertha est l’un des personnages les plus forts de « Vikings”. Bien qu’il ait toujours montré sa force dès la première saison de la série historique, son ascension a commencé après son divorce d’avec Ragnar dans le deuxième volet de la fiction créée et écrite par Michael Hirst.

Ragnar et Lagertha ont deux enfants Bjorn et Gyda, mais ce dernier est tué lorsqu’une peste frappe Kattegat dans le premier versement. Peu de temps après, le personnage de Katheryn Winnick tombe enceinte et fait une fausse couche. Ce qui fait que Ragnar se demande comment il aura les enfants que le voyant lui a promis.

Alors qu’il travaille pour le roi Horik, il rencontre Aslaug, une princesse de Götaland, qu’il met enceinte et devient sa seconde épouse. Bien que Lagertha essaie, elle ne peut accepter la trahison du père de son fils et décide de l’abandonner.

Ragnar et Bjorn la rattrapent au milieu de la route et tentent de la convaincre de rester, mais le guerrier insiste sur le fait que « c’est le destin ». En voyant sa mère, le fils aîné de Ragnar Lothbrok décide de l’accompagner.

Lagertha ne pouvait pas pardonner l’infidélité de Raganr avec Aslaug (Photo: History)

QU’EST-IL ARRIVÉ À LAGERTHA APRÈS LE DIVORCE DE RAGNAR ?

Quatre ans plus tard, dans le troisième chapitre de la deuxième saison de « VikingsLagertha est mariée à Earl Sigvard, le comte de Hedeby, qui maltraite constamment sa femme, essayant même de l’agresser sexuellement et laissant d’autres hommes entrer dans la chambre de mère Bjorn.

Lassée des mauvais traitements, Lagertha le poignarde dans l’œil devant tout le monde et devient le comte de Hedeby. Elle reste au pouvoir jusqu’à ce que Kalf usurpe le comté dans la troisième tranche alors qu’elle était dans le Wessex.

Après être devenue l’amante de Kalf et être tombée enceinte de leur fils, Lagertha retrouve enfin le pouvoir le jour de son mariage lorsqu’elle la poignarde. Peu de temps après, elle fait une autre fausse couche. Des années plus tard, Lagertha acquiert plus de pouvoir en usurpant Kattegat et en assassinant Aslaug.