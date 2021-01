Vikings: qu’est-ce que Valhalla

« Vikings« Était un drame télévisé et une série d’histoire créée par Michael Hirst pour Chaîne historique. L’émission a été diffusée pour la première fois en 2013, devenant rapidement un favori du public et commençant une mode autour de séries historiques comme « Le Trône de Fer», Qui mélangeait également des éléments du genre fantastique.

Le dernier chapitre de « Vikings« Est venu le 30 décembre de États Unis et le 31 décembre dans Amérique latine dans Vidéo Amazon Prime. Comme beaucoup de fans s’en souviennent, dans Janvier 2019 Il a été annoncé que la sixième tranche du programme serait également la dernière, sans possibilité de renouvellement pour la septième partie.

Michael Hirst, il était très clair sur où il voulait emmener l’histoire de la série, mais ce qui a commencé comme une fascination pour les Vikings et leur culture, l’a occupé Hirst pendant sept ans. Maintenant, il a été annoncé « Vikings: Valhalla», Un nouveau spin-off de l’univers de l’émission qui sera lancé dans les prochaines années.

Officiellement annoncé comme une production de Netflix, « Vikings: Valhalla”Sera également produit par le même Michael Hirst et raconter l’histoire de ce qui s’est passé 100 ans plus tard des événements du spectacle original. Mais…Qu’est-ce que Valhalla vraiment et pourquoi lui a-t-on donné ce nom? Ici, nous vous disons.

QU’EST-CE QUE VALHALLA?

Le casting original ne reviendra pas pour « Vikings: Valhalla » (Photo: Histoire)

Comme « Vikings« , »Vikings: Valhalla« Présentera les biographies de plusieurs personnages historiques royaux, y compris le fils de Erik le Leif Rouge Erikson, Freydís Eiríksdóttir, Harald Hardrada et William le Conquérant, qui seront les nouveaux visages qui rendront hommage aux guerriers légendaires qui ont élargi les territoires des Vikings.

Concernant le nom, il provient de la mythologie nordique, où le vikings croyait en un univers composé de neuf mondes habités par dieux et déesses, géants et géants, hommes, nains et elfes. Ils ont transmis ces croyances à travers des poèmes et des histoires élaborés et éloquents.

Selon les légendes, vikings Ils ont eu du courage au combat en raison de leur croyance en une vie après la mort glorieuse. Ils pensaient que les braves guerriers avaient de bonnes chances d’atteindre le Valhalla, une grande salle présidée par le dieu Odin, le dieu perfide de la bataille et de la poésie.

Valhalla représenté dans le passé (Photo: Emil Doepler)

Ici, ils profiteraient d’un long moment de combats et de banquets. Cette croyance a façonné la pensée populaire selon laquelle les Vikings vivaient leur vie, faisaient face à leur mort et honoraient leurs morts. Comme le BBC, Valhalla a été mentionné pour la première fois dans deux poèmes anonymes en l’honneur de la mort de deux grands rois: Hache de sang Erik, qui a été tué dans York dans 954 et Hakon le bien de la Norvège, qui est mort au combat en 961.

Les descriptions reflétaient une vision aristocratique de la vie, avec seulement les privilégiés. peu entrent dans la pièce Odin. La vie des Vikings était courte mais intense, et ils ne sont entrés que Valhalla ceux qui vivaient pour combattre adoraient Odin, ils étaient honorables et moururent sur le champ de bataille.

« Vikings: Valhalla » aura plus de guerres et de sang que son prédécesseur (Photo: Histoire)

En conversation avec Collisionneur, Hirst avancé que pour « Valhalla« , la influence viking dans le monde sera beaucoup plus grande, au point que jusqu’à ce que roi d’Angleterre Il sera un Viking, bien que converti au christianisme, comme beaucoup d’autres dirigeants nordiques qui croient en cette vie après la mort.

La sélection de ce nom ne semble pas être aléatoire, car elle prédit une première saison pleine d’action et de mort. La chose la plus intéressante est que les personnages anciens aiment Ragnar Lothbrok, Lagertha, Bjorn Ironside et Ivar le désossé peut apparaître dans cette vie après la mort, après la mort de l’un des protagonistes ou est très proche de les rejoindre dans la Valhalla.