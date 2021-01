Vikings: pourquoi les yeux bleus d’Ivar représentent un danger pour les «  désossés  »

Depuis la deuxième saison de « Vikings«Il est devenu clair qu’Ivar the Boneless deviendrait l’un des personnages les plus impitoyables et cruels de la série historique à succès. En plus de la maladie dont il souffre, il se caractérise par ses yeux bleus perçants capables d’annoncer un danger.

Selon Screen Rant, ce trait pourrait s’expliquer par un lien que le personnage partage avec la légende Viking de la vie réelle. La fiction qui a débuté en mars 2013 est inspirée des sagas du légendaire héros nordique Ragnar Lothbrok, et après sa mort dans la série History, ses enfants ont occupé le devant de la scène, principalement Björn Ironside et Ivar Ragnarsson.

Le plus jeune fils de Ragnar et Aslaug, il est né avec une ostéogenèse imparfaite, une maladie génétique caractérisée par des os cassants. Malgré sa maladie, Ivar le Désossé était destiné à la gloire car son père et ses yeux bleus en étaient le symbole.

Ivar le désossé était l’un des guerriers les plus terribles de « Vikings » (Photo: Histoire)

Le vrai Ivar, qui était également un leader viking, souffrait également de la même maladie et ses yeux bleus ajoutent une couche de réalisme au personnage car c’est une caractéristique de Osteogenesis Imperfecta.

Dans la fiction, Hvitserk révèle que lorsque la sclère (blanche) des yeux d’Ivar devient bleue, cela signifie qu’il est en grand danger de blessure. C’est pourquoi Ivar avait l’habitude de demander à ses frères à quel point leurs yeux étaient bleus le matin pour déterminer s’il était sûr de sortir et de jouer ce jour-là.

BLEU ÉGAL AU DANGER

Malgré le fait que ses yeux devenaient d’un bleu profond avant les batailles, Ivar le Désossé n’hésita pas à sortir se battre, car il ne voulait pas que rien s’interpose entre lui et la renommée dont il rêvait tant.

Ivar the Boneless est décédé lors de la dernière saison de « Vikings » (Photo: Amazon Prime Video)



Mais ce n’est pas la seule fois où les yeux bleus signifient un danger, dans la sixième saison de « Vikings», Quand Ubbe Ragnarsson se rend en Amérique du Nord, il rencontre les Mi’kmaq autochtones qui, voyant leurs yeux bleus, signalent un danger.

Bien qu’il ne soit jamais expliqué exactement pourquoi ils pensent cela, le médium susmentionné indique que cela pourrait être lié aux ambitions de son père, Ragnar Lothbrok, et de son frère Ivar le Désossé.