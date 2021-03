« Vikings »: pourquoi les cheveux de Lagertha sont devenus blancs

Lagertha (Katheryn Winnick) est l’un des personnages les plus importants et les plus aimés de « Vikings», Non seulement pour être la première épouse de Ragnar Lothbrok et la mère de Bjorn Ironside, mais aussi pour être une guerrière puissante, pour sa force, sa détermination et son intrépidité. Bien que sa mort ait eu un grand impact, il n’y a qu’une seule chose qui dérange vraiment les fans du drame historique: ses cheveux blancs.

Les cheveux blonds de Largertha sont devenus complètement blancs à la fin de la première moitié de la cinquième saison de « Vikings». À ce stade, la mère de Bjorn a commencé à perdre la raison en raison de la mort de son amie et amante, Astrid.

Après la bataille au cours de laquelle Astrid a été tuée, Lagertha a erré seule dans un état second jusqu’à ce que son fils la trouve dans un mauvais état d’esprit et avec des cheveux blancs. Certains pensaient que c’était pour montrer le temps qui s’était écoulé, mais c’était en fait le résultat du traumatisme qu’il avait vécu.

Dans cet état, Bjorn a retrouvé sa mère Lagertha (Photo: History Channel)

POURQUOI LES CHEVEUX DE LAGERTHA SONT-ILS VRAIS BLANCS?

Comme le souligne Express, le changement est connu sous le nom de syndrome de Marie-Antoinette, une condition qui fait blanchir les cheveux en raison de niveaux intenses de stress.

Sur le forum Quora, les fans de « Vikings« Ils en ont parlé et un spectateur a répondu: » Une décoloration soudaine des cheveux en présence d’un immense choc se produit dans la vraie vie. Cela se produit même après des décès désastreux, car il y a des rapports selon lesquels les cheveux ou la barbe deviennent blancs après le décès de la personne. «

«C’est une chose super sombre, je dois l’admettre, et peut-être qu’avec cela nous devrions nous rendre compte qu’elle n’est plus ce qu’elle était, comme si les cheveux gris étaient son aveu aux catastrophes qu’elle a endurées jusqu’à présent… Pendant sa bataille avec le armée d’Ivar au début de la saison 5B, le personnage s’effondre clairement et je suppose que les réalisateurs ont décidé que c’était un endroit parfait pour montrer qu’elle était choquée et pour enfin essayer de la vieillir simultanément », a-t-il ajouté.

Même le créateur de la série, Michael Hirst Elle a précédemment parlé des cheveux blancs de Lagertha. «Il est devenu blanc. L’impact psychologique n’a pas encore été résolu. C’est une histoire en soi, l’effondrement de Lagertha », a-t-il déclaré à Entertainment Weekly.

Cependant, certains fans ont mis en doute l’exactitude de la représentation du syndrome de Marie-Antoinette, en raison du fait que le changement de Lagertha s’est produit en peu de temps. «Littéralement du jour au lendemain? Parce que Bjorn avait encore du sang sur son visage quand il l’a trouvé, et ils retournaient à la ville … c’était immédiatement après la bataille. Comme, même pas un jour plus tard. Je pense qu’il est plus probable que ce soit censé être un symbole de quelque chose, pas un résultat littéral du traumatisme », a écrit un fan sur Reddit.