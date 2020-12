Vikings: pourquoi la saison 6 sera la dernière

Après six saisons, « Vikings»Touche à sa fin, tout comme les enfants de Ragnar Lothbrok élargissent leur connaissance du monde, au-delà de ce que leur père avait imaginé.

PLUS D’INFORMATIONS: Absolument tout sur les derniers chapitres de « Vikings »

Les 10 derniers chapitres de « Vikings»Sera lancé ce mercredi 30 décembre par Prime Video aux États-Unis, tandis que Fox Premium a annoncé sa première le même jour en Amérique latine. Ce seront les dernières aventures d’Ivar, Bjorn, Ubbe et Hvitserk, les fils de Ragnar qui ont survécu jusqu’à ce point de l’histoire.

Pourquoi la sixième sera la dernière saison de « Vikings« ? Pour Michael Hirst, le créateur de la série initialement publiée par History Channel, est le moment idéal et naturel pour clore ce chapitre de l’histoire de la culture nordique.

PLUS D’INFORMATIONS: Bjorn, est-il vraiment mort?

Il ne reste que 10 chapitres de « Vikings » pour la fin

« IL ÉTAIT TEMPS DE CONCLURE LA SAGA »

« Je savais dans un sens global où je me dirigeais finalement. Et c’était très satisfaisant, d’une certaine manière, quand nous sommes arrivés à ce que je savais que la dernière saison allait être. Je sentais aussi que j’avais dit autant que j’avais vraiment à dire sur la vikings, vous connaissez? J’ai commencé et j’étais fasciné par leur culture et leurs croyances et je voulais mettre fin à tous ces préjugés et clichés à leur sujet. Puis je suis tombé amoureux de ces personnages importants», A-t-il fait remarquer dans une interview qu’il a donnée à GameSpot.

« Souvent mes jours et mes nuits pendant sept ans étaient remplis de vikings. Tu sais? Il écrivait jusqu’à 12 heures du soir, il voyageait en Irlande chaque semaine. Il était temps de conclure la saga« , Il ajouta.

Hirst a souligné que la fin était satisfaisante et juste pour chacun des personnages de la série. Ceux qui vont mourir vont mourir.

« (La fin) était, bien sûr, profondément émouvante, car cela signifiait tuer certains de mes Personnages préférés. Toute cette dernière saison, en particulier ces 10 derniers épisodes, a été profondément émouvante pour moi. Je n’ai pas pu dormir. Mais en même temps, il y avait un certain soulagement à atteindre la fin», Il a condamné.

PLUS D’INFORMATIONS: La mort de Lagertha aux mains de Hvitserk

COMMENT VOIR LA FIN DES «VIKINGS»?

Selon le calendrier NetflixLe jeudi 31 décembre, tous les chapitres seront disponibles sur la plateforme de streaming dans sa version pour l’Amérique latine.

Dans le cas de l’Espagne, TNT partagera les 10 derniers chapitres d’un marathon qui débutera le samedi 2 janvier à 15h45 (heure locale).

Après sa première sur Prime Video, History Channel partagera la deuxième partie de la sixième saison en 2021 aux États-Unis.