« Vikings »: Pourquoi Kjetill Flatnose a paniqué à la fin de la série, selon Michael Hirst

« Vikings« Est devenue la série préférée de toute une génération. Créé à l’origine en 2013 sur History Channel, le drame est né comme l’histoire du Viking Ragnar Lothbrok, l’un des guerriers nordiques les plus célèbres de tous les temps, qui a réussi à conquérir divers territoires pour son peuple.

Cependant, cette série ne concerne pas qu’un seul protagoniste. Alors que Lothbrok a dirigé la série pendant quelques saisons, sa mort tragique dans la deuxième partie de la saison 4 a changé les choses pour ses fils, qui ont perpétué l’héritage de leur père pour devenir de véritables guerriers vikings et gagner leur voyage au Valhalla.

Au cours de la dernière saison, beaucoup de ces personnages sont morts ou n’ont même pas vu le résultat des batailles finales présentées dans la série. L’un d’eux, Kjetill Flatnose, qui a fait ses débuts pour la première fois dans le saison 5 de la main de Adam « Edge » Copeland, a réussi à survivre tout ce chemin.

Que lui est-il exactement arrivé à la fin de « Vikings« ? ¿Quelle est la raison pour laquelle tu es devenu fou? Ce fut une route difficile qu’il a dû traverser mais … Quelle était la cause de sa succomber à la démence? La soif de pouvoir était sûrement celle qui donnait du mal à Nez plat, qu’il a dû payer à un prix élevé. Suivez les détails ci-dessous.

POURQUOI KJETILL FLATNOSE EST-IL FOU SUR «VIKINGS»?

Kjetill Flatnose était populaire dans la série pour avoir été interprété par « Edge » de la WWE (Photo: Histoire)

Kjetill a été présenté dans la cinquième saison de « Vikings » et aidé Floki pour mener une expédition vers Islande. Cependant, il n’était pas d’accord avec la direction de Floki et a recouru à la violence pour arriver à ses fins. Les fans avaient déjà vu qu’il était capable de tuer des innocents, et ils pensaient que la nouvelle terre le rendait fou d’une manière ou d’une autre.

Ils croyaient qu’une sorte de force non naturelle pouvait avoir altéré leur perception du comportement rationnel. Dans sa scène finale, il a été vu assis au-dessus de la baleine morte, criant aux gens de s’incliner devant lui en tant que roi. Michael Hirst parlé du caractère de Kjetill, qui a été joué par le lutteur professionnel Copeland.

Kjetill Flatnose a perdu la raison à la fin de la série (Photo: Histoire)

Dit à Express.co.uk: «Adam Copeland est venu à bord et il avait ce rôle et il ne savait pas trop où il irait. Il ne savait pas à quel point il serait bon en tant qu’acteur, en partie parce que la lutte est un sport théâtral. Il était très doué pour essayer d’être extrêmement authentique, gentil et intelligent. Je me souviens quand il a reçu les derniers scripts quand il a tué l’autre famille et était sous le choc. « .

Hirst convaincu Copeland pour lui de continuer à jouer le père de famille afin que les fans ne se méfient pas de la tournure soudaine des événements. Il a dit: « J’aime ça, mais est-ce moi? » J’ai dit « oui, tu as ça en toi ». Il a dit: « Dois-je en tenir compte dans ma performance? » et j’ai dit « absolument pas, restez comme vous êtes » et il l’a fait fantastique. « Ce qu’il a dit, c’est ‘Je voulais juste te remercier pour mes dernières scènes, tu m’as donné ce personnage incroyable et ça faisait du bien qu’il finisse par s’asseoir sur une baleine en criant qu’il était un roi. » « Mais bien sûr, être un roi de rien. » Hirst a réitéré que Nez plat est devenu fou à cause de son désir irrésistible de pouvoir.

Le personnage de Kjteill Flatnose pour Adam Coperland était un défi et une expérience inoubliable. (Photo: Instagram)

Quand il a voyagé pour la première fois en Islande avec Floki, il était déterminé à ce que tout le groupe s’entende. Mais les fans ont vite compris qu’il ne s’intéressait qu’à sa famille, et plus tard, uniquement à lui. La soif de leadership l’a rendu encore plus égoïste et aveugle aux besoins des autres.

L’acteur Copeland est sur Instagram et a partagé une photo de lui en tant que Kjetill debout au-dessus de la baleine. Il a dit que le rôle avait été un « Énorme défi », mais c’était un « Explosion absolue » et une « expérience incroyable ». Les fans ont dit que son personnage avait été un « Complet sauvage » dans « Vikings » et ils ont apprécié leur histoire.

À la fin de la série, Kjetill et le reste de sa famille a été abandonné après Ubbe (Jordan Patrick Smith), Torvi (Géorgie Hirst) et Othere (Ray Stevenson) fuir. Le public ne pouvait que supposer que lui et ceux qui avaient choisi de le combattre avaient survécu avec les ressources qui leur restaient.