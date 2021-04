« Vikings »: pourquoi Ivar était connu sous le nom de « The Désossé »

Dans les six saisons de « Vikings”Raconte l’histoire des conquêtes de Ragnar Lothbrok (Travis Fimmel) et de ses fils. L’un d’eux est Ivar (Alex Høgh Andersen) connu sous le nom de Désossé / Désossé, mais pourquoi a-t-il obtenu ce surnom?

Ivar the Boneless est basé sur le légendaire Viking du même nom, qui a été crédité de nombreuses attaques et conquêtes en Angleterre anglo-saxonne, à la tête de la Grande Armée païenne avec ses frères Ubbe et Halfdan.

Au « Vikings», Ivar souffre d’un handicap qui l’empêche de marcher normalement, il s’agit apparemment d’une maladie du squelette connue sous le nom d’ostéogenèse imparfaite ou maladie des os fragiles.

Selon le drame historique, le « manque d’os » d’Ivar était le résultat d’une malédiction, puisque sa mère Aslaug (Alyssa Sutherland), qui était une ‘völva’, un type de voyant, a dû attendre trois nuits après son retour. mari pour coucher avec lui; cependant, Ragnar a refusé d’être patient.

Plusieurs sagas décrivent Ivar sans jambes ni os et mentionnent même qu’il ne peut pas avoir d’enfants, mais dans la série History, désormais disponible sur Netflix Oui Vidéo Amazon Prime, le personnage est le père de Baldur et un enfant à naître.

Malgré sa maladie, Ivar a combattu et remporté plusieurs batailles (Photo: Histoire)

IVAR ‘THE BONELESS’, SELON MICHAEL HIRST ET ALEX HOGH ANDERSEN

Le créateur de « Vikings»Michael Hirst a parlé à SBS Australie du handicap d’Ivar. «Ayant décidé que j’avais effectivement une maladie des os fragiles, nous avons examiné cela et avons rencontré des personnes atteintes de maladie des os fragiles ou dans la famille, et leurs descriptions de ce à quoi cela ressemblait», a-t-il expliqué.

«Le blanc des yeux devient bleu s’ils risquent de se casser un membre. Nous l’utilisons donc parce que c’est très dramatique », a ajouté le créateur.

Alex Hogh Andersen, qui a joué Ivar dans la série, a déclaré: «Je me souviens d’avoir demandé à Michael à propos d’Ivar et de qui il était en tant que personnage. Michael a expliqué: «Eh bien, il souffre beaucoup. Et j’ai dit: « Avez-vous vécu avec cette douleur toute votre vie? » Et Michael a dit: «Je pense que oui. Je pense qu’au moins c’est comme ça que la maladie est, tu es né avec.

« Donc dans mon esprit, j’ai pensé que je devrais utiliser la douleur pour montrer la profondeur du personnage et je l’ai fait à travers mes expressions faciales, qui étaient différentes des autres acteurs qui auditionnaient pour le rôle. »