«  Vikings  »: pourquoi Gaia Weiss / Porunn a vraiment abandonné les «  Vikings  »

Gaia Weiss a joué Porunn dans les deuxième et troisième saisons de “Vikings», Mais après son départ dans« To The Gates »(3×08), il ne réapparut pas et à la fin de la sixième tranche du drame historique, rien n’était mentionné non plus sur le personnage.

Porunn était une esclave lorsqu’elle rencontra Bjorn Ironside (Alexander Ludwig), qu’elle épousa plus tard et eut une fille nommée Siggy. Mais sa relation avec le fils de Ragnar Lothbrok (Travis Fimmel) a changé après que le guerrier ait été gravement blessé au combat.

Bien que ses blessures aient guéri, une grande cicatrice en forme de V est restée sur le côté droit de son visage, ce qui lui a fait ressentir un échec. Tout a empiré après la naissance de leur fille, il a commencé à repousser Bjorn et a finalement quitté Kattegat.

Porunn est la première épouse de Bjorn Ironside (Photo: Histoire)

POURQUOI GAIA WEISS / PORUNN A-T-IL LAISSÉ DES «VIKINGS»?

Le créateur de l’émission Michael Hirst a suggéré que Gaia Weiss de « VikingsC’était simplement dû à l’histoire de son personnage. «Son histoire s’est effectivement terminée quand elle est partie, je n’ai jamais eu l’intention de la ramener», a-t-il déclaré dans une interview avec Express fin 2020.

«C’était une histoire extrêmement tragique, c’était il y a longtemps. Je pense profondément à la mort et aux disparitions parce que j’aime mes personnages. Je sais que Porunn a disparu et je ne voulais pas imaginer ce qu’elle allait devenir, elle a simplement disparu dans le noir », a-t-il ajouté.

Weiss elle-même n’a jamais expliqué pourquoi elle avait décidé de partir « Vikings”Dans la troisième saison. Cependant, lors d’une conversation avec TV Fanatic, il a décrit Porunn comme «un personnage vraiment complexe et stimulant».

Il a également décrit son passage sur le tournage de Viking comme «absolument merveilleux. Quand vous regardez autour de vous, c’est une ville. Ce n’est pas un écran vert ou un écran bleu, tout ce qui vous entoure n’est que le monde Viking ».

«Il est tellement plus facile d’agir et de croire en ce que vous faites. Quand je suis arrivé, j’avais beaucoup de questions sur mon personnage et lui [Michael Hirst] J’étais toujours là pour répondre », a-t-il ajouté.

Après que « Vikings», L’actrice française a joué le rôle de Marianne dans le drame historique alternatif de Netflix « La révolution ».